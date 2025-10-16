人工の椎間板インプラントを埋め込む⁉ 「頚椎人工椎間板置換術」の適応疾患を医師が解説!

頚椎椎間板ヘルニアなどの治療で用いられる、頚椎人工椎間板置換術。日本では比較的新しい治療法ですが、海外ではすでに長い歴史を持っており、研究データを見ると良好な成績が報告されています。頚椎人工椎間板置換術とは一体どのような手術なのか、品川志匠会病院の新村先生に教えてもらいました。

監修医師：

新村 学（品川志匠会病院）

神戸大学医学部卒業。東京大学医学部脳神経外科、NTT東日本関東病院、東京大学医学部附属病院、関西医科大学附属枚方病院（現・関西医科大学附属病院）、東京都立多摩総合医療センター、東京都立神経病院、JCHO東京新宿メディカルセンターなどを経て現職。日本専門医機構認定 脳神経外科専門医、日本脊髄外科学会 技術指導医、日本専門医機構認定 脊椎脊髄外科専門医、医学博士。

編集部

頚椎人工椎間板置換術とはなんですか？

新村先生

簡単にいうと、変性した頚椎の椎間板の代わりに人工の椎間板インプラントを埋め込んで、機能の回復をはかる手術のことをいいます。

編集部

どのような疾患に対して適応になるのですか？

新村先生

代表的なものに、頚椎椎間板ヘルニアがあります。これは加齢などが原因で頚椎の椎間板が劣化し、外側に亀裂が入って、中にある髄核が飛び出したもの。髄核が神経を圧迫することで痛みやしびれなどの症状を引き起こす疾患です。

編集部

その手術として、頚椎人工椎間板置換術が用いられることがあるのですね？

新村先生

はい。頚椎人工椎間板置換術では、神経の圧迫を取り除いたあと、人工の椎間板インプラントを設置します。これにより症状が軽減され、また、椎間の可動性も確保されます。

編集部

頚椎椎間板ヘルニアのほか、頚椎人工椎間板置換術はどのような疾患に対して用いられるのでしょうか？

新村先生

そのほかには頚椎症性神経根症の治療にも適応になります。これは、頚椎の変性により神経障害を伴う疾患です。

※この記事はMedical DOCにて＜首や手の痛み･しびれがある人に朗報 新しい｢頚椎人工椎間板置換術｣はどんな治療?＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。