オンライン授業などのサービスが広がり、大人の学びの形は多様化している。だが、「忙しくても学び続けるには何が必要か」という視点を持つ人はどれほどいるだろうか。大人の学びの第一人者・中原淳氏は、幸せと活躍を両立させる学びこそが望ましいと語る。理想を実現できる人に共通する行動パターンとは。※本稿は、中原淳ほか『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の一部を抜粋・編集したものです。

働くと学ぶを両立させて

幸せを生む大人の学び方

大人の学びは「本人の幸せ」につながります。

どれほど意義がある学びでも、それが本人にとって苦痛であったり、心身の健康を害するものであったりすれば、長く続けることはできません。

本記事が求めているのは、一定の成果を出すためにある期間だけ我慢・努力する学び（受験勉強のようなもの）ではないのです。

もちろん、人生のある局面において、短期的に「我慢・努力する学び」が必要なときもあるでしょう。

しかし、人生100年のスパンで考えたときには、やはり「幸せにつながる学び」のあり方を模索したいものです。

他方で、私たちは「学んでいる本人がハッピーならなんでもOK」と言いたいわけでもありません。

学びを通じて本人が充実感を得るのはすばらしいことですが、それだけの学びは「自己満足」に陥ってしまうことも、よくあります。

仕事をそっちのけにして、自分の好きなことだけを徹底的に掘り下げるのも、一つの「生き方」ではありますが、だれもがそんな人生を歩むわけにはいかないでしょう。

むしろ、多くの人たちが本当に知りたいのは、「働きながら学び続けるには、どうすればいいのか？」であるはずです。

「学ぶ自分」を手に入れるために、「働く自分」を放棄するというのは、現実的な解決策だとは言えません。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）