Official髭男dism！King Gnu！Mrs. GREEN APPLE！今夜放送『ミュージックステーション』で豪華3バンドが競演

10月17日のテレビ朝日『ミュージックステーション』には、豪華バンド3組が集結。Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE（メイン写真）、King Gnuという、日本を席巻する人気バンド３組が最新曲を披露する。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Awich「Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco」

Official髭男dism「らしさ」「50%」

King Gnu「SO BAD」「SPECIALZ」

JO1「Handz In My Pocket」

NiziU「♡Emotion」

Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」

※アーティスト名五十音順

■Official髭男dismは観客を前に「皆さんとエネルギーを共有できる時間に！」

Official髭男dismは、話題の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌「らしさ」と、大ヒット映画『はたらく細胞』の主題歌「50%」をテレビ初披露。

「らしさ」について「バンド4人の熱量ある演奏にご注目ください」と小笹大輔。一方の「50%」について、松浦匡希は「ぜひ皆さんもシンガロングしていただけるとうれしいです」と呼びかけた。

当日のパフォーマンスについては「お客さんと一緒に生でライブをお届けできることがうれしいです」と藤原聡。「ご覧いただいている皆さんともエネルギーを共有できる時間になるよう頑張ります！」と意気込みを語った。

■Mrs. GREEN APPLEは話題のCMソングで「日本を明るくしたい！」と意気込む

Mrs. GREEN APPLEは話題のCMソング「GOOD DAY」を演奏。楽曲について、「とにかく聴いていて明るくなれる、なんだか活力になる、そんな漠然としたパワーをとても大切にした楽曲です」と大森元貴。

若井滉斗も「とにかく日本を明るくしたい、という想いが込められています。この時代だからこそ届けたい楽曲」、藤澤涼架も「皆さんが一緒に口ずさんで手拍子して、楽しんでいただけるようなサウンドとノリになっています」と、力を込めた。

■King Gnuは今夜限りのスペシャルステージで白熱パフォーマンス

King Gnuはユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソングの「SO BAD」と、ストリーミング累計4億回再生を突破したTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」のオープニングテーマ「SPECIALZ」を披露。

当日は特別演出でスペシャルステージを届けるKing Gnu。井口理は「特殊なシチュエーションでの演奏になるので、どうなるかわかりませんが楽しみです」とメッセージ。新井和輝も「『SO BAD』は演奏初下ろしですが、すでにバンドによるライブアレンジがバチバチになされているので、音源とのサウンドの違いを楽しんでもらえれば。『SPECIALZ』もライブでは鉄板の曲に育ったナンバーなので、こちらも音源との違いを聴き比べてもらえるとうれしいです」とコメントを寄せた。

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

10/17（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

