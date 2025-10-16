Image: DESCENTE

朝晩の冷え込みもはじまり、気がつくと季節はすっかり秋模様となった昨今。今回は、冷え込み時にサッと羽織りたい、軽やかな着心地の良いアノラックジャケットをご紹介します。

機能性素材で着心地バツグン

今回、ご紹介するのはDESCENTE ALLTERRAIN I/O（デサント オルテライン アイオー）の定番、「TECH」シリーズからリリースされた「TECH ANORAK JACKET（テックアノラックジャケット）」です。

24時間365日身に付けられる汎用性と利便性を兼ね備え、ON/OFF両用可能なアーバンユニフォームラインのDESCENTE ALLTERRAIN I/O。

コチラの「TECH ANORAK JACKET」は優れたストレッチ性にくわえ、吸汗速乾素材なので、例えば室内における急な暑さで汗をかいたとしても、かなりの快適さを持続します。

ハーフジップで首まで隠れるスタンドカラーに、裾もドローコードで調整が可能なので、冷え込みが厳しいときはキュッと締めれば対応できます。

快適さの秘密はシルエットにアリ

ややゆったりしているシルエットが、衣服内に空気をまとうように軽やかで、思った以上にふんわりとした着心地。ジャケットのインナーとしての用途やパンツとのセットアップスタイルも可能で、かなり汎用性の高いアイテムなんですよ。

かなりミニマルなデザインだから、カジュアルは当たり前ながらビジネスシーンでもかなり使えそう。この使い勝手の良さで24,200円（税込）。

寒暖差の激しいナウなシーズンにはピッタリかと。

Source: DESCENTE ALLTERRAIN I/O