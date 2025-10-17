1987年（昭62）、右手小指亀裂骨折から6月5日のヤクルト戦（神宮）で復帰。3試合8番に入り、9日の巨人戦（平和台）から1番に戻った。

相変わらず座骨神経痛と左ふくらはぎ痛に悩まされながら、それなりの仕事はしていたつもりだが、星野仙一監督の信頼を失う試合が訪れる。7月21日の巨人戦（富山）だ。3―3で迎えた4回の守りだった。

1死無走者の場面でウォーレン・クロマティがショート後方にフライを打ち上げた。深めに守っていた僕も捕りに行ったが、ショートの宇野勝が手を上げてボールの下に入ったから、バックアップに回った。

ところが、宇野はバンザイして捕り損ねた。その直後、ベンチ前で彦野利勝がキャッチボールを始めた。うん？と思っているうちに、吉村禎章に2ランを打たれ、駒田徳広も右前打。ここで僕がベンチに戻された。イニング中に彦野と代えられたのだ。

中継の解説者は「なんで平野を代えるんでしょうね？」と言ってくれたらしいが、試合後のミーティングで星野監督に「あれはお前が捕らにゃいかん。それぐらいはやれる人間だから」と言われた。そうかと思って一応は反省した。

仙さんには現役時代から怒られている。僕のことを嫌いなのか、あるいは目をかけてくれているのか分からないが、力を認めてくれているのだから、それには応えなきゃいけないと思った。

だが、僕は闘志を前面に出してやるタイプじゃない。下半身の状態についても監督に隠していたのはよくなかったが、少々のケガは黙って試合に出るのがプロ。そう教えてくれたのは仙さんだった。

富山、新潟遠征から帰ったら打順は2番に。8月中旬から時々先発から外れるようになり、9月30日の巨人戦（ナゴヤ球場）からは11試合連続でベンチスタートとなった。

スタメンに戻ったのはシーズン最終戦となる10月13日のヤクルト戦（同）だった。満塁走者一掃の三塁打を放つなど3打数2安打4打点。あるコーチから「いい形で終われて良かったな」と言われたのを覚えている。

そして浜松での秋季キャンプ中、夕食を終えて娯楽室で雀卓を囲んでいた時に監督室へ呼ばれた。

「トレードが決まった。相手は西武だ」

仙さんから通告された後、同席していた外野守備走塁コーチの島野育夫さんが何か話してくれたが、どんな話だったか覚えていない。

ただショックはなかった。スポーツ紙に「平野トレード」と書かれていたし、出産を控えた嫁さんの実家は西武の本拠地、所沢市と同じ埼玉県の熊谷市にある。ありがたいと思った。

小野和幸と1対1の交換トレードが発表された11月20日、現在は俳優、声優として頑張っている長男の潤也が生まれた。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。