今夜の『探偵！ナイトスクープ』、70歳・空手師範、10年前から目がほぼ見えなくなり…「もう一度、ハイキックを蹴ってみたい」→マスターズ空手チャンピオン登場
きょう17日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17 ※関西ローカル）では、永見大吾探偵が「空手師範のハイキックをもう一度」を調査する。
【動画】番組史上初！グループによる”局長”就任…制服姿で登場した新しい学校のリーダーズ
依頼した徳島県の男性（55）は学生時代から空手をしており、人生を変えてくれた師範がいると言う。今年で70歳とは思えないほど元気で、今でも道場で指導をしているが、10年ほど前から目がほぼほぼ見えなくなってしまった。
依頼者は高校生の時に弟子入りしたが、きつい練習に音を上げ、道場を出たり入ったりしているような人間。それでも何度も出戻りを受け入れてくれ、厳しく、時には厳しく、やっぱり厳しく指導してくれた。
そんな師範と一緒にお酒を飲んでいると、「もう一度、ハイキックを蹴ってみたい」と常々言っている。現役当時は、自分より背の高い木の葉を華麗にハイキックしていた。ところが、10年前に受けた頭の手術の影響か、脚が思うように上がらない。師範の身長は176センチ。「昔のように自分の背より高く蹴りたい」とのことなので、背の高い探偵さんにお願いしたい、というもの。
まずは、「ハイキックは命」と言い切る師範に、実際にハイキックをしてもらうと脚の高さは永見探偵の腰ぐらいまでしか上がらない。目標は「永見の顔」直撃。しかし脚を上げると痛く、蹴ろうとするとバランスが取れないという。
そこで、鍼灸整骨院の先生、マスターズ空手チャンピオンという専門家2人が登場。頭頂への鍼、足首のストレッチなどを施すと…。はたして、永見の顔にハイキックをお見舞いすることができたのか。
このほか、松井ケムリ探偵「御陣乗太鼓を愛する3歳児」、石田靖探偵「臭い靴下を濃厚に嗅ぎたい！」を届ける。
【動画】番組史上初！グループによる”局長”就任…制服姿で登場した新しい学校のリーダーズ
依頼した徳島県の男性（55）は学生時代から空手をしており、人生を変えてくれた師範がいると言う。今年で70歳とは思えないほど元気で、今でも道場で指導をしているが、10年ほど前から目がほぼほぼ見えなくなってしまった。
そんな師範と一緒にお酒を飲んでいると、「もう一度、ハイキックを蹴ってみたい」と常々言っている。現役当時は、自分より背の高い木の葉を華麗にハイキックしていた。ところが、10年前に受けた頭の手術の影響か、脚が思うように上がらない。師範の身長は176センチ。「昔のように自分の背より高く蹴りたい」とのことなので、背の高い探偵さんにお願いしたい、というもの。
まずは、「ハイキックは命」と言い切る師範に、実際にハイキックをしてもらうと脚の高さは永見探偵の腰ぐらいまでしか上がらない。目標は「永見の顔」直撃。しかし脚を上げると痛く、蹴ろうとするとバランスが取れないという。
そこで、鍼灸整骨院の先生、マスターズ空手チャンピオンという専門家2人が登場。頭頂への鍼、足首のストレッチなどを施すと…。はたして、永見の顔にハイキックをお見舞いすることができたのか。
このほか、松井ケムリ探偵「御陣乗太鼓を愛する3歳児」、石田靖探偵「臭い靴下を濃厚に嗅ぎたい！」を届ける。