山里亮太、カズレーザーの“結婚祝福への返し”にうなる「俺もそれだったな〜」 “裏番組”MCタッグ再び【インタビュー全文】
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太、メイプル超合金のカズレーザーによる、フジテレビ『教えて！山レーザー』が、18日と25日の2週にわたって放送される（前10：25）。
【写真】それぞれ「朝の顔」同士が禁断タッグ！山里亮太＆カズレーザーが笑顔
芸能人たちが実体験を通してたどり着いた、自分なりの正解、つまり「超個人的見解」を好き放題にしゃべり倒すトークバラエティー。今回のテーマは“美容と健康”番組MCの山里、カズレーザー、そして高嶋政宏（※高＝はしごだか）、武田真治、磯山さやか、橋本マナミ、浮所飛貴（ACEes）、信子（ぱーてぃーちゃん）といったメンバーが、スタジオに集結する。なぜ、その見た目や健康をキープできるのか。身をもって試した美容・健康への向き合い方について“超個人的な見解”を50連発で届けていく。
■山里亮太（南海キャンディーズ）、カズレーザー（メイプル超合金）
――久々にお会いしたお互いの印象はどうでしたか？
カズレーザー「何も変わらずに楽しくできました、お互い何も変わらず。」
山里「カズは変わったけどね（笑）」
――オープニングではご結婚に関するお話もありましたが。
山里「ああいう時なんて言っていいかわからないよな、おめでとうございますって言われてさ。」
カズレーザー「確かに、そうなんですよ。未だに正しい返し方が…」
山里「ないよな正解が。正解がなくてモジモジするのを俺は先に知ってるから。カズもモジモジするのかなと思ったら、ちゃんといい返しを持っているから、俺もそれだったな〜と思った。」
カズレーザー「いやいやいや！」
山里「6年前の俺に教えたいよ、『これだぞ』って。」
カズレーザー「いやいやいや、ちょっとウケただけですって（笑）」
山里「俺なんてモジモジして終わったんだから（笑）。でも久しぶりで、何か嬉しかったです。」
――お互いの活躍を、お互いに見ていて、どんな印象を持たれていたんですか？
山里「カズは、いろいろ何かが起きた時に、『カズはどう思っているんだろう』っていうのを世の中が求めていて、それが話題になってるのを見ると、スゲーな、情報を扱う人間ってこうあるべきなんだなっていうのを、カズを見ていてすごく思う、しょっちゅう。」
カズレーザー「ありがとうございます！」
――カズさんはどうですか？山里さん『DayDay.』のMCやられていますけれど。
山里「いや裏は見てないでしょ。」
カズレーザー「見てないです！」
山里「そりゃそうだよ、俺だって見てないもん（笑）」
カズレーザー「ボクは結構、意識というか、番組が2つまとめて終わったんですよ。山里さん何か言うかな〜と、何か言われるかなと思ったんですけど（笑）」
山里「言うか！『なんか終わったらしいな？』って？（笑）『何かあったんかなアイツ？』って、言わないよ！そんなの。」
――今回のテーマは美容と健康への向き合いでしたが、いかがでしたか？
カズレーザー「私は全然、向き合ってないですホントに。」
山里「はっきり言ったもんな。ぜんぜん興味がないって。」
カズレーザー「むずくないですか？ないです、まだ。いつかは向き合うんだろうなと思いつつ、まだないですね。」
山里「お前、健康だからかな？」
カズレーザー「だと思うんですよ、大病をしたことがないので。周りに大酒飲みしかいないから、意外となんとかなるのかなっていう。」
山里「あ〜、体に気をつかってないもんね、みんなね。」
――印象に残ったゲストのお話はありますか？
山里「そりゃ山ほどありますよ…ねえ？」
カズレーザー「これ！と出すのは難しいけど、まあある、きっとあると思います（笑）」
山里「みなさんがやっていることを、ともなっている結果を見せながら喋るので、『これはいいんだな』とか、説得力がある。」
カズレーザー「あと思ったのが、『これはいいです、だからやりましょう』がないのがすごくいいなと思った。『私はこれが良かったです」っていうスタンスは、あっいいな！と思いました。押しつけてきたのは武田さんだけだったんで（笑）』
山里「いや、そのきっかけを作ったのカズだからな！（笑）おまえ“人狼”だったぞあれ。」
カズレーザー「確かに、俺と磯山さんが人狼だった（笑）」
山里「危なかったよ、武田さん暴走しちゃって（笑）」
山里「あと、それぞれがやっているご家庭の独自のことでも、誰も否定することなく、そういうのもあるんだ！っていうのがよかった。それもいいけど、こういのもあるよって提案し合いながら、勉強っぽくなく、それいいな、やってみよう！みたいなのがちょこちょこあってちょうど良かったです。」
――最後に番組の見どころをお願いします。
カズレーザー「どういうふうになっているかわからないですけど、突然、出演者全員が“ちょっと汗だく”になっているかも（笑）何があったかは、わかんないんですけど（笑）」そうなってたら、何かあったんだと思っていただけたら。」
山里「ある人の出番がめちゃくちゃ少なくなってるかも（笑）」
