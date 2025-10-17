今夜『Mステ』出演者&楽曲一覧 Official髭男dism、King Gnu、Mrs. GREEN APPLE豪華3バンドが集結
テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、きょう17日午後9時から放送される。今回は、らが登場する。Awich、Official髭男dism、King Gnu、JO1、NiziU、Mrs. GREEN APPLEが出演する。
【写真】Awichをはじめ、17日放送の出演者たち
豪華バンド3組が集結する今回。Official髭男dismは、話題の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌「らしさ」と、大ヒット映画『はたらく細胞』の主題歌「50%」をテレビ初披露！「らしさ」について「バンド4人の熱量ある演奏にご注文ください」と小笹大輔。一方の「50%」について、松浦匡希は「ぜひ皆さんもシンガロングしていただけるとうれしいです」と呼びかけた。また、当日のパフォーマンスについては「お客さんと一緒に生でライブをお届けできることがうれしいです」と藤原聡。「ご覧いただいている皆さんともエネルギーを共有できる時間になるよう頑張ります！」と意気込んだ。
Mrs. GREEN APPLEは話題のCMソング「GOOD DAY」を。楽曲について、「とにかく聴いていて明るくなれる、なんだか活力になる、そんな漠然としたパワーをとても大切にした楽曲です」と大森元貴。若井滉斗も「とにかく日本を明るくしたい、という想いが込められています。この時代だからこそ届けたい楽曲」、藤澤涼架も「皆さんが一緒に口ずさんで手拍子して、楽しんでいただけるようなサウンドとノリになっています」と、力を込めた。
そしてKing Gnuはユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソングの「SO BAD」と、ストリーミング累計4億回再生を突破したテレビアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」のオープニングテーマ「SPECIALZ」を披露。当日は特別演出でスペシャルステージを届ける。井口理は「特殊なシチュエーションでの演奏になるので、どうなるかわかりませんが楽しみです。」とメッセージ。新井和輝も「『SO BAD』は演奏初下ろしですが、すでにバンドによるライブアレンジがバチバチになされているので、音源とのサウンドの違いを楽しんでもらえれば。『SPECIALZ』もライブでは鉄板の曲に育ったナンバーなので、こちらも音源との違いを聴き比べてもらえるとうれしいです」とコメントした。
■出演者＆歌唱曲一覧
Awich「Wax On Wax Off feat. FERG & Lupe Fiasco」
Official髭男dism「らしさ」「50%」
King Gnu「SO BAD」「SPECIALZ」
JO1「Handz In My Pocket」
NiziU「▽Emotion」（▽＝ハートマーク）
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
