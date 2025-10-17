【17日放送「Mステ」】ミセス＆ヒゲダン＆King Gnu豪華集結 JO1も最新曲「Handz In My Pocket」披露
【モデルプレス＝2025/10/17】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、10月17日よる9時より放送。Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLE、King Gnuの人気バンド3組が集結するほか、JO1なども出演する。
【写真】「Mステ」出演するJO1、11人でのアー写
Official髭男dismは、話題の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌「らしさ」と、ヒット映画『はたらく細胞』の主題歌「50%」をテレビ初披露。「らしさ」について「バンド4人の熱量ある演奏にご注目ください」と小笹大輔。一方の「50%」について、松浦匡希は「ぜひ皆さんもシンガロングしていただけるとうれしいです」と呼びかけた。当日のパフォーマンスについては「お客さんと一緒に生でライブをお届けできることがうれしいです」と藤原聡。「ご覧いただいている皆さんともエネルギーを共有できる時間になるよう頑張ります！」と意気込みを語った。
Mrs. GREEN APPLEは話題のCMソング「GOOD DAY」を。楽曲について「とにかく聴いていて明るくなれる、なんだか活力になる、そんな漠然としたパワーをとても大切にした楽曲です」と大森元貴。若井滉斗も「とにかく日本を明るくしたい、という想いが込められています。この時代だからこそ届けたい楽曲」、藤澤涼架も「皆さんが一緒に口ずさんで手拍子して、楽しんでいただけるようなサウンドとノリになっています」と、力を込めた。
King Gnuはユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』テーマソングの「SO BAD」と、ストリーミング累計4億回再生を突破したTVアニメ『呪術廻戦』「渋谷事変」のオープニングテーマ「SPECIALZ」を披露する。当日は特別演出でスペシャルステージを届ける。井口理は「特殊なシチュエーションでの演奏になるので、どうなるかわかりませんが楽しみです。」とメッセージを。新井和輝も「『SO BAD』は演奏初下ろしですが、すでにバンドによるライブアレンジがバチバチになされているので、音源とのサウンドの違いを楽しんでもらえれば。『SPECIALZ』もライブでは鉄板の曲に育ったナンバーなので、こちらも音源との違いを聴き比べてもらえるとうれしいです」とコメントを寄せた。
また、Awichが「Wax On Wax Off feat. FERG ＆ Lupe Fiasco」、JO1が「Handz In My Pocket」、NiziUが「◆Emotion」（※◆は「ハートマーク」）をそれぞれパフォーマンスする。（modelpress編集部）
◆髭男・ミセス・King Gnuが集結
◆Awich・JO1・NiziUも出演
