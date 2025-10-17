阪神は16日、DeNAとの｢2025 JERA クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ」第2戦に5−3でサヨナラ勝利。森下翔太の劇的2ランが試合を決めたこの試合だが、先発した才木浩人は5回3失点で降板となった。

降雨一時中断の影響もありつつ、5回101球3失点で降板となった才木について、同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた解説者の野村弘樹氏は「立ち上がりは良いなと思ったんですけど、3回・4回でちょっと中に入ってきてるなという印象があったんですけど…」と話し、

番組に出演した解説者の斎藤雅樹氏は「初回から真っ直ぐの力はありましたよね。でも真っ直ぐのコントロールは出来ている感じではなかったです。変化球がストライク入ってなかったので、キャッチャーも仕方なく真っ直ぐを要求していたのかなと思います。もう少し変化球を投げたらなと思ったんですけど、なかなか決まってなかったので選択できなかったのかなと感じましたね」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』