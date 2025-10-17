【恋する警護24時 season2 第1話】北沢辰之助（岩本照）ら新体制で稼働 岸村里夏（白石麻衣）はロンドンへ
【モデルプレス＝2025/10/17】Snow Manの岩本照が主演を務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ「恋する警護24時 season2」（毎週金曜よる23時15分〜）が17日よりスタートする。
【写真】岩本照、約1年半ぶりのボディガード姿
本作は「恋はつづくよどこまでも」や「ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と」など数々のヒット作を生み出した脚本家・金子ありさ氏が手掛けたオリジナルドラマ。主人公・北沢辰之助（岩本）とヒロイン・岸村里夏（白石麻衣）のラブストーリーだけでなく、事件の謎を追う考察あり、迫力のアクションありと、毎回ドキドキハラハラが入り混じる考察系アクション・ラブコメディとなっている。
北沢辰之助が所属するボディガード会社「RACCO警備保障」が事業拡大のため「コ・アラセキュリティ」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」として辰之助たち警護チームは新体制を築くことに。しかし、「コ・アラセキュリティ」から来た新メンバーとの間には壁があり、中でもリーダー格の三雲千早（成海璃子）は辰之助になぜかケンカ腰。そんな中、辰之助たち新チームに警護依頼が入る。
依頼主は、辰之助の警察官だった亡き父の元同僚で、現在は警備学校に勤める梶原昌司（板尾創路）。梶原が警察官をしていた当時、連続殺人事件の犯人として大学生の五十嵐聖を逮捕するが、無罪となり釈放されることが決まった。しかし、世間の注目を集めたことで、五十嵐は誹謗中傷や殺害予告の危機にさらされてしまい、梶原は誤認逮捕に対する謝罪の思いで五十嵐の警護を頼んできたのだ。
辰之助はこの案件の警護リーダーを任されるが、千早は納得がいかない様子。そんな状況下でも、辰之助たちはいよいよ五十嵐の警護を開始する。すると、極秘事項だったはずの五十嵐の滞在先の情報がもれている可能性が浮上した。
一方、辰之助は弁護士の岸村里夏と両想いとなり、甘い関係を築いている…かと思いきや、辰之助の後輩・原湊（なにわ男子・藤原丈一郎）は2人の恋が全く進展していないことを知り、がく然とする。そんな中、里夏がイギリス・ロンドンへ留学することを決め、辰之助は動揺しながらも、それを隠して明るく送り出すことに。そして、出発前に里夏と食事の約束をする。
