【コーチ 第1話】瞳（倉科カナ）のもとに“冴えないおじさん”向井（唐沢寿明）現れる
【モデルプレス＝2025/10/17】俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレビ東京系ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時〜※初回は15分拡大）が、17日にスタートする。
【写真】唐沢寿明、白髪＆白髭姿で雰囲気ガラリ
元新聞記者の堂場瞬一氏による傑作警察小説「コーチ」（創元推理文庫）をドラマ化。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちのもとに、警視庁人事二課から派遣された特命職員・向井光太郎が現れる。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメントとなっている。
池袋西署の係長・益山瞳（倉科カナ）は若くして女性管理職になり、年上の部下を抱えやりづらさを感じていた。
そんな中、人事二課から新入りが来るという異例の辞令が。現れたのは冴えない見た目のおじさん、向井光太郎（唐沢寿明）。経歴は謎だらけだが、刑事としてはやけに有能。その捉えどころのなさに瞳は困惑する。
彼が配属された理由とは？そんな中、ある一軒家で殺人事件が発生。瞳が現場に駆け付けると既に向井の姿があり…。
