Threadsに投稿された同じ猫の２枚の姿。野良猫時代と現在の姿では、同じ猫とは思えないほど顔つきが違うと話題になっています。コメント欄では、その理由を推察し「なるほど、愛されると若返るのだな…」「"あまえる"を覚えた顔ですね…可愛いがすぎる」「なんか泣ける」といった声が相次いで寄せられました。

【写真：『野良時代は目つきが鋭かった猫』が、現在…】

同じ猫の写真の違いにビックリ！

Threadsアカウント「★ucchi★（@sayo_4.21）」では、投稿者さまと一緒に暮らす７匹の保護猫ちゃんたちの日常が更新されています。

７匹の中には「みるきー」ちゃんというキジトラ模様の女の子がいます。みるきーちゃんは元々野良猫だったようで、過酷なお外の環境で暮らしてきた女の子でした。

野生時代の姿を見ると、イカ耳で怒りを露わにし、警戒心を隠そうともしない鋭い視線で相手を威嚇する様子が！これは強そう……。

現在は家猫として猫生を満喫中♡

しかし、同じ投稿に添付されていた現在の姿を見ると……

全く顔つきが違う！毛並みも美しくなり、おめめに至ってはキュルキュルと光輝くほどまんまるな穏やかな表情をみせています。

飼い主さんによると、現在のみるきーちゃんはとっても甘えん坊なのだそうで、飼い主さんが手を差し伸べると、撫でて～と言わんばかりに頭をすりすりしてくることもあるのだとか！

顔つきの違いに衝撃を受ける人が続出

一緒に暮らす他の猫さんたちとも仲良く過ごしているようで、ニャンプロを見ることもあるといいます。

立派な家猫として愛されたみるきーちゃんの表情の変わりようには、Threadsユーザーも衝撃を受けた人が多かったようです。

投稿のコメント欄には「なるほど、愛されると若返るのだな…」「"あまえる"を覚えた顔ですね…可愛いがすぎる」「なんか泣ける」といった声が殺到し、飼い主さんの愛情で幸せを手にしたみるきーちゃんに祝福の声が寄せられました！

Threadsアカウント「★ucchi★」では、みるきーちゃんを含む７匹の猫さんの共同生活を覗くことができます。賑やかで皆自由にのびのびと生きている様子を見ると、ほっこり胸が温かくなりますよ！

みるきーちゃん、飼い主さんこの度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「★ucchi★（@sayo_4.21）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。