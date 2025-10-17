猫ちゃんにぴったりくっつくお姉ちゃん。猫ちゃんの健康にほっとする様子が反響を呼んでいます。話題の投稿は58万回以上表示され「お手本のような猫の吸い方」「猫吸い！」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫が心配で泣いていたお姉ちゃん…無事が確認できると→愛にあふれた光景】

迷惑なほどの愛がうれしい

Xアカウント「サイベリアンもずく猫日記」に登場したのはとても愛されて、迷惑そうな猫ちゃん。猫のもずくちゃんにお姉ちゃんがくっついて、とても愛されていることが伝わってきます。実は、昨日、もずくちゃんは飼い主さんたちのおかずを食べてしまったのだそう。その中には猫が食べてはいけないタマネギが入っていたため、家族のみんなは泣きながら動物病院に連れて行ったそうです。

処置をしてもらったもずくちゃんは、その後も症状が出ることはなく、飼い主さん家族は安心したそうです。お姉ちゃんは「もずくちゃんが生きててうれしい」と何時間ももずくちゃんにくっついていたため、もずくちゃんはちょっと迷惑そうにしていたといいます。びっくりした出来事がありましたが、みんなに愛されて幸せなもずくちゃんでした。

X民からも安堵の声

もずくちゃんとお姉ちゃんの様子を見たXユーザーたちからは「見てないで助けてよっていう言葉が聞こえてきそう(笑)元気になって良かったです」「元気でよかった～」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「サイベリアンもずく猫日記」では、もずくちゃんと飼い主さん家族の日常や手書きの日記が毎日投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「サイベリアンもずく猫日記」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。