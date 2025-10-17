¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Î³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¹ðÇò
¡¡¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¢¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬ÂçÀ®¸ù¡¢¥Ù¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥³¤È·ëº§¤È¡¢¸ø»ä¤È¤â¤Ë´ò¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹Â³¤¤Î¥»¥ì¡¼¥Ê¡¦¥´¥á¥¹¤À¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î15 Æü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Fotune»ï¤Î¡ÖºÇ¤â±Æ¶Á¤¢¤ë½÷À¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¥»¥ì¡¼¥Ê¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥ï¥ª¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ´î¤ÖÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ø¤À¤±¤ÉÌÀÆü¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÉ¤°ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èà½÷¤Ï¡¢¥Ù¥Ë¡¼¤È·ëº§¤·¤¿ºÝ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î»×¤¤¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢ºÇÂç¤Î³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆü·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡ØÌÀÆü»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥»¥ì¡¼¥Ê¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¼«¿È½é¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ì¥¢¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¡£¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢ÆÃÊÌ(¥ì¥¢)¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¿Í¡¹¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢º£¤äÉ¾²Á³Û20²¯¥É¥ëÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤Þ¤¿¡¢2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ÎËö¡¢9·î27Æü¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ù¥Ë¡¼¤Èµó¼°¡£¼°¤Ë¤Ï¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥é¥Ã¥É¡¢¥«¡¼¥é¡¦¥Ç¥ë¥ô¥£¡¼¥Ë¥å¡¢¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡¢SZA¤é¡¢2¿Í¤È¿Æ¤·¤¤¥»¥ì¥Ö¤¬ÂçÀª¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö²ñ¾ì¤Ë¤Ï°¦¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
