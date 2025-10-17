『フェイクマミー』第2話 “薫”波瑠に初めてのママ友 “茉海恵”川栄李奈は“智也”中村蒼と思いがけない出会い
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第2話が17日の今夜放送される。
【写真】Snow Manの向井康二が茉海恵（川栄李奈）を支える副社長・黒木竜馬を演じる
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第2話あらすじ
ついにやってきたいろは（池村碧彩）の柳和学園小学校の受験当日。いろはの筆記試験が終わり、残るは母親に扮した薫が参加する親子面接のみ。そんな中、茉海恵は薫といろはの無事を会社で願っていた。
その後、薫は初めてのママ友・さゆり（田中みな実）と出会う。しかし、2人の前にクセ強ママ・玲香（野呂佳代）らが姿を見せる。
一方、茉海恵は虹汁旗艦店「Itteki」へ。虹汁ファンだという智也（中村蒼）が駆け込みで来店し、茉海恵は智也が柳和学園の教師だとは知らずに対応してしまう。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
