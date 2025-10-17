岩本照主演『恋する警護24時 season2』今夜スタート 恋も事件もスケールアップ
Snow Man・岩本照が主演を務めるドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）が今夜スタート。辰之助（岩本）たち警護チームが新体制を築く。
【写真】ドラマ『恋する警護24時 season2』第1話より
2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありの考察系アクション・ラブコメディー。season2では、恋も事件も放送時間もスケールアップする。
■第1話あらすじ
北沢辰之助（岩本）が所属するボディガード会社「RACCO警備保障」が事業拡大のため「コ・アラセキュリティ」と合併することになり、「ラッコアラ警備保障」として辰之助たち警護チームは新体制を築くことに。しかし、「コ・アラセキュリティ」から来た新メンバーとの間には壁があり、中でもリーダー格の三雲千早（成海璃子）は辰之助になぜかケンカ腰で…？
そんな中、辰之助たち新チームに警護依頼が入る。依頼主は、辰之助の警察官だった亡き・父の元同僚で、現在は警備学校に勤める梶原昌司（板尾創路）。梶原が警察官をしていた当時、連続殺人事件の犯人として大学生の五十嵐聖を逮捕するが、無罪となり釈放されることが決まった。しかし、世間の注目を集めたことで、五十嵐は誹謗中傷や殺害予告の危機にさらされてしまい、梶原は誤認逮捕に対する謝罪の思いで五十嵐の警護を頼んできたのだ。
辰之助はこの案件の警護リーダーを任されるが、千早は納得がいかない様子。そんな状況下でも、辰之助たちはいよいよ五十嵐の警護を開始する。すると、極秘事項だったはずの五十嵐の滞在先の情報がもれている可能性が浮上し…!?
一方、辰之助は弁護士の岸村里夏と両想いとなり、甘い関係を築いている…かと思いきや、辰之助の後輩・原湊（藤原丈一郎）は2人の恋が全く進展していないことを知り、がく然とする。そんな中、里夏がイギリス・ロンドンへ留学することを決め、辰之助は動揺しながらも、それを隠して明るく送り出すことに。そして、出発前に里夏と食事の約束をするが…？
金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』は、テレビ朝日系にて毎週金曜23時15分放送（※一部地域を除く）。
