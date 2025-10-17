◆第１２回角田商事杯 日本少年野球東北中央支部・東北南支部新人大会▽３位決定戦 仙台泉ボーイズＡ（東北中央）７―６郡山ボーイズ（東北南）（９月２１日・上山市民球場）

来年３月の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選、東北南支部予選の組み合わせが決まった。ともに２５日に開幕、順調にいけば１１月１日に代表チームが決定する。９月に２年生以下の新チームでの第１２回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会で３位になった仙台泉ボーイズ（東北中央）、４位の郡山ボーイズ（東北南）は１１日に開幕したゼット杯第３７回東日本選抜大会（ヨーク開成山スタジアムほか）に出場した。

※ ※ ※

仙台泉Ａが３位決定戦で勝利。１番・加藤、２番・小山のコンビが躍動した。

初回に加藤が中前安打で出塁し二盗を決め、小山の左前タイムリーで先制。３回には加藤が中越え二塁打し三盗すると、小山が右越え三塁打。３点を加え主導権を握った。５０メートル６秒３の加藤は機動力で貢献、小山は先発し５回を２失点と投打にわたる活躍だ。

６回に逆転を許したが７回１死から加藤の四球、小山の死球から無死満塁の好機。渡邉が中前へ同点タイムリーを放つと、２死二、三塁から途中出場の渋谷が決勝の２点タイムリー。「すごく不調だったけれど、チームに貢献できて良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

準決勝までチームをけん引した主砲の伊藤蓮が自転車で転倒し右肘を打撲。欠場となったがベンチで盛り上げ役に。元ヤクルト投手の佐々木重樹監督（５６）は「チームに幼さがあるけれど、誰が出てもそれなりにプレー出来ている」と評価。加藤と小山は「この勝ち方は大きい」と口をそろえた。全員野球でつかんだ白星が自信につながりそうだ。

【仙台泉ボーイズＡの戦績】

▽２回戦（９月１４日）仙台泉Ａ １９―１ 宮城

▽３回戦（９月１５日）仙台泉Ａ ５―４ 宮城仙南

▽準々決勝（９月１５日）仙台泉Ａ ５―４ 宮城栗原Ａ

▽準決勝（９月２０日）仙台中部 ９―４ 仙台泉

【仙台泉ボーイズＡ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※松好煌羽、中山瑛斗、加藤蒼甫、有賀慶二郎、佐藤来飛、佐藤壮泰、伊藤蓮、伊藤拓大、鈴木誠大、志村晴一朗、渋谷洋翔、渡邉蒼、小山朗、若目田隼、岩渕颯舞、増尾柊利