¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û½©²Ú¾Þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤ÇÅ´ÈÄ¤Ê¤Î¤«¡¡ÂçËÜÌ¿¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤È·ù¤Ê¥Ç¡¼¥¿
¡¡£Ç¶¥í¡¼¥º£Ó¡Ê£¹·î14Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Î¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡ÊÌÆ£³ºÐ¡Ë¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£´³Ñ¤ÇÆâ¤Ë¤¤¤¿ÇÏ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÍîÇÏÀ£Á°¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ¥´¡¼¥ëÈÄ¤ò¥È¥Ã¥×¤ÇÄÌ²á¡£¸åÂ³¤Ë£±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎËöµÓ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔÍø¤òÙû¤ÍÂà¤±¤¿¾¡Ééº¬À¤â°ìµéÉÊ¡£¤µ¤¹¤¬¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¢¤È¤¤¤¦°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
Á°¾¥Àï¤Î¥í¡¼¥º£Ó¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¤À¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¤ÎÉñÂæ¤ÏµþÅÔ¡¦Æâ²ó¤ê¤Î¼Ç2000£í¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¡£Ê¶¤ì¤¬Â¿¤¯¡¢²áµî¤Î½©²Ú¾Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯ÇÈÍð¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã±¾¡"°ìËÜ¤«¤Ö¤ê"¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£´ØÀ¾¤Î¶¥ÇÏÀìÌç»æµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢ËÜÊª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½©²Ú¾Þ¤Ç¤â°ìÈÖ¾¡¤Á¤Ë¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬¡Ë¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï£·³ä¤°¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï£·³ä¡½¡½¤³¤Î¿ô»ú¤ò¹â¤¯¤ß¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤¬¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Éé¤±¤ë²ÄÇ½À¤â£³³ä¤Ï¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Àè¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤Ï"¤¢¤ë"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£¼Â¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¥í¡¼¥º£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬½©²Ú¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢10Ç¯Á°¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ê¥í¡¼¥º£Ó£²Ãå¡Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥í¡¼¥º£Ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï½©²Ú¾Þ¤Î¡Ö²¦Æ»¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¡£¸½¤Ë²áµî11Ç¯¡Á20Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥º£ÓÁÈ¤¬£·¾¡¡£¥¨¥¢¥á¥µ¥¤¥¢¡Ê2005Ç¯¡Ë¡¢¥À¥¤¥ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ê2007Ç¯¡Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡Ê2012Ç¯¡Ë¤È¥í¡¼¥º£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤â¡¢½©²Ú¾Þ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·º£¤ä¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥¹¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ÆÌÜÉ¸¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¤Î¤¬¼çÎ®¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢"¤Ö¤Ã¤Ä¤±¥í¡¼¥Æ"¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½©²Ú¾Þ¤Ç¤â£Çµ¥ª¡¼¥¯¥¹¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÁÈ¤¬²áµî10Ç¯¤Ç£¶¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½©²Ú¾Þ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¿Ø±Ä¤Ï½©²Ú¾Þ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥º£Ó¤òÁª¤ó¤À¡£Àè½Ò¤ÎÀìÌç»æµ¼Ô¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î½Õ¤â¡¢£Ç¶¥Õ¥í¡¼¥é£Ó¡Ê£´·î27Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤«¤éËÜÈÖ¤È¤¤¤¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê£µ·î25Æü¡Ë¤ò¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ï´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¤ë¤è¤êËÜÈÖÁ°¤Ë°ìÅÙ¡Ê¥ì¡¼¥¹¤ò¡Ë»È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¿Ø±Ä¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇÏËÜ°Ì¤Î¥í¡¼¥Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é¥í¡¼¥º£Ó¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î´Ö³Ö¤¬£±½µ±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬½©²Ú¾Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ·ù¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤â·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÇÏ¼«¿È¤È¤ÎÀï¤¤¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÀìÌç»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤«¤«¤ëµ¤À¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À©¸æ¤¹¤ë¤Î¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¾è¤êÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃæÃÄ°Ê¹ß¤Ç²æËý¤·¤ÆËöµÓ¤òÀ¸¤«¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³£³Àï¤ÏÇÏ¤¬¶¯¤¤¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤äÅ¸³«¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¶¯¤¤¤±¤É¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤«¤é¹Ô¤¯ÇÏ¤Ï¡¢Á°¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µÓ¤òÍ¾¤·¤¿¤ê¡¢¾ï¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤¹´í¸±¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤ÎÆâ²ó¤ê¤ÏÄ¾Àþ¤¬328.4£í¤ÈÃ»¤¤¡£¥í¡¼¥º£Ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°¤òÊá¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢»°´§ÌÆÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ç¤µ¤¨¡¢ºÇ¤â´Î¤òÎä¤ä¤¹¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÂçÆ¨¤²¤òÂÇ¤ÄÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤¦¤¨¡¢Ä¾Àþ¤ËÍ¾ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ë¥·¡¼¥Ê¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤¼Ì¿¿È½Äê¤È¤Ê¤ëºÝ¤É¤¤¾¡Éé¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¼çÀï¤ÎÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤ÎÁÇ¼Á¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤½¤ÎÁÇ¼Á¤¬³«²Ö¤·¤¿º£¤Ê¤é¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¤ËÂ³¤¯ÌÆÇÏÆó´§Ã£À®¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉµéÌ¾ÌÆ¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤Ç¤â¼ê¤³¤º¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½©²Ú¾Þ¡£²áµî20Ç¯¤Ç¤âÃ±¾¡£±ÇÜÂæ¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ê2005Ç¯£²Ãå¡Ë¡¢¥Ö¥¨¥Ê¥Ó¥¹¥¿¡Ê2009Ç¯£³Ãå¹ßÃå¡Ë¡¢¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¡Ê2014Ç¯£²Ãå¡Ë¡¢¥½¥À¥·¡Ê2021Ç¯10Ãå¡Ë¤é¤¬¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤Î¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¢¤ë¡£