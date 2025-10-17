¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆþÍá¥·¡¼¥ó¡É¤Ë¸½¾ìÁûÁ³¡ª¡©¡ÖÉ÷Ï¤¤¸¤ã¤Í¤§¤ó¤À¤è¡ª¡×
¡¡ASOBISYSTEM¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPEAK SPOT¡×¤ÇºÇ½é¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Öfav me¡Ê¥Õ¥¡¥Ü ¥ß¡¼¡Ë¡×¤È¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØDark Idol¡Ù¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖToi Toi Toi¡Ê¥È¥¤ ¥È¥¤ ¥È¥¤¡Ë¡×¤¬¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î¥×¡¼¥ë¤ÇÁ´ÎÏ¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈÆþÍá¥·¡¼¥ó¡É¤âÀ¸¤Þ¤ì¸½¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸½¾ìÁûÁ³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆþÍá¥·¡¼¥ó¡É
¡¡3000ÁÈ°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡È¥¢¥¤¥É¥ëÀï¹ñ»þÂå¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2ÁÈ¤¬ÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤·¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£3ËÜ¾¡Éé¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¡Øfavtoi¡ÁÁ´ÎÏ¥Ð¥«Áû¤®¥Ð¥È¥ëFES¡Á¡Ù¤¬10·î15Æü¤ËÊüÁ÷¡£¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥×¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÀïÌÜ¤Î¡Ö¿åÅ´Ë¤ÂÐ·è¡×¤ÏToi Toi Toi¡¢2²óÀïÌÜ¤Î¡Ö¿å¾å¹Ë°ú¤¡×¤Ïfav me¤¬¾¡Íø¤·¡¢1ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª3²óÀïÌÜ¡£¥×¡¼¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢È´¤¤ÄÈ´¤«¤ì¤Ä¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤¿Ëö¡¢fav me¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡fav me¤Ï¡¢2²óÀï¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¾¡¼Ô¤Ë¤è¤ë¡È¤´Ë«Èþ¥À¥ó¥¹¡É¤òºÆ¤ÓÈäÏª¡£ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤ë¡ÈÎ®¤ì¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿å·ù¤¤¤Î¾®Ìî»û°´¤Ï¶²¤ë¶²¤ëÂ¤«¤éÆþ¿å¡£¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¤¬»×¤ï¤º¡ÖÅòÁ¥¤«¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¤æ¤¤P¤â¡ÖÉ÷Ï¤¤¸¤ã¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¸½¾ì¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÆþÍáw¡×¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡ÊABEMA¡Øfavtoi¡ÁÁ´ÎÏ¥Ð¥«Áû¤®¥Ð¥È¥ëFES¡Á¡Ù¤è¤ê¡Ë
fav me¡Ê°¤Éô¤«¤ì¤ó¡¢¾®Ìî»û°´¡¢Àî´ßÎÜÆá¡¢À¥Çµ¤Þ¤ê¤ó¡¢´Ý»³ÍöÆà¡¢ÃæËÜ¤³¤Þ¤ê¡¢ßºÀîÉñ¹á¡Ë
Toi Toi Toi¡Ê°ì¾ò¥«¥ª¥ê¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¡¢Ã«²°°É¹á¡¢¶¶ËÜË¨²Ö¡¢À±Ìî¥Æ¥£¥Ê¡¢Á°³À¤µ¤é¡Ë