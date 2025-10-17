大切な人に捧げる万感の勝利だ。10月16日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合では、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が大物手2発を決め、今期2勝目。10月12日に亡くなった、公私ともに仲がよかった大先輩で、元チームメイトでもある前原雄大さんに白星を届けた。

当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、TEAM雷電・黒沢咲（連盟）、佐々木、BEAST X・鈴木大介（連盟）の並びでスタート。対局前には前原さんが亡くなったことを受け、出場選手が黙祷を捧げるシーンもあった。

東1局、黒沢が松本からリーチ・ピンフ・ドラ1の3900点（供託1000点）をアガった。東2局では大介が佐々木からロンアガリを決め2000点（供託1000点）の加点に成功。東3局1本場では大介に松本がリーチ・一発・ヤンヤオ・ピンフの8300点（供託1000点）を放銃し、大介がトップ目に躍り出た。

その後、4回の流局があった後、南3局3本場で佐々木に追い風が吹いた。黒沢のリーチを追いかけると、リーチ・ツモ・赤1の8700円（＋3000点）の加点に成功し一気にトップ目へ。続く4本場は大介、黒沢から先にリーチをかけられる苦しい展開だったが、七対子をテンパイすると、牌山に残り1枚だった当たり牌の4筒が黒沢のもとへ。それが佐々木にこぼれ、七対子・赤1・ドラ2の1万3200点（供託2000点）を加点し、そのまま押し切った。この勝利に視聴者は「まじですげぇ」「寿人ありがとう」「ここで勝つのが寿人」と声を上げた。

そして佐々木は対局終了直後、対局者に「すみません」と一言断ってから、前原さんが生前にMリーグで戦っていた際に行った、天に指を突き上げる勝利ポーズを取った。これにも「泣ける」「あかん普通に泣く」「いやーこれはヤバい」などの声が寄せられていた。

インタビューに応じた佐々木は「前原さんやりました！」と元気よくコメント。それから「今日ばかりは前原さんのことが頭に浮かんだので、非常にうれしく思います」とホッと胸を撫で下ろした。

対局前、大介は自身のX（Twitter）にて「今日は正々堂々、お互い良い麻雀を打ちましょう！！」と、佐々木が先発することを知らせる投稿に引用する形でポストしていた。これについても「事前に大介さんから“正々堂々とやりましょう”というようなポストをしてもらって、そういう気持ちもあったので、とにかく前に出て戦おうという気持ちはいつもより強かったです」と話した。

対局後は天に指を高く突き上げた。「今日ばかりは前原さんと共に戦う日だった。トップを取りたかったし、取れてよかったなと思いました」と思いを明かした。

最後に佐々木は「今日始まる前に（Xに）ポストをしたらものすごいリプライがきて『今日ばかりは寿人に勝たせたい』とかそういうメッセージをいただいて。本当に励みになったし、期待に応えられてよかったです。引き続き、トップを目指して頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます！」とコメント。それから人差し指と中指を立てた「がらくたポーズ」を披露し、故人をしのんだ。

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）4万3200点/＋63.2

2着 BEAST X・鈴木大介（連盟）3万8200点/＋18.2

3着 TEAM雷電・黒沢咲（連盟）2万400点/▲20.4

4着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）1万3500点/▲48.5

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

