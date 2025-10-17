「高い、高い！」“北の味覚”ホタテが高騰　さらに小型化…猛暑で稚貝が死に不漁に　漁協「水揚げ量回復の見込み立たず」

旬を迎える“北の味覚”ホタテの価格が高騰している。

「ホタテが高い、高い！」

横浜市の百貨店で行われている｢大北海道展｣。

キラキラとオレンジ色に輝く“いくら”。

さらに脂が乗った旬の本マグロのお寿司など、新鮮な旬の味覚が勢ぞろい。

記者リポート：

こちらシャケがあったりとか、あっ、すごい！こちらに特大サイズのカニが並んでいます。

秋の北海道グルメの中で来場者のお目当ては？

来場者：

ホッケ。主人が好きなのでお土産に買って帰ります。なかよしフフフ…。

来場者：

サーモンの海鮮丼。ホタテも入ってますね。ネタも大きくて美味しいです。

しかし、こうした海の幸にも“値上げの波”が押し寄せている。

サーモン食堂・宇治康博店主：

ホタテが高いです、高いです。仕入れ値が安い方が、お客様に売値も安く抑えて提供できるので、値段は下がってほしい。

これから旬を迎える“北の味覚”、ホタテの価格が高騰している。

青森県の漁業組合によると、県内のホタテは2024年より出荷価格が倍近く上昇。

猛暑による海水温の上昇などの影響で稚貝が死んでしまい、不漁になったことが主な原因だという。

都内の海鮮居酒屋では、北海道産のホタテ1個の仕入れ値が2024年は180円程だったが、2025年は300円に跳ね上がったという。

さらに、2025年のほたては“小型化”しているため、焼き物や丼物を提供することを断念せざるを得なかった。

根室食堂 尾山台店・平山徳治さん：

今は、刺身でしんみり薄く切って広げていく作業しかできない。

店は、これまで北海道産のほたて貝を仕入れていたが、今後、価格の安い別の産地に切り替えることも検討している。

根室食堂 尾山台店・平山徳治さん：

理想は北海道産。うちは根室食堂をうたっている以上は、北海道のものではないと理屈が合わない。

漁業組合によると、水揚げ量が回復する見込みは現在もたっていないという。

（「イット！」 10月16日放送より）