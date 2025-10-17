女優石原さとみ（38）が16日、都内で、花王「ファブリックケア新製品発表会」に出席した。5月に第2子の誕生を発表後、初の公の場。デコルテの開いた赤いロングドレス姿で登場した。

ビーズ型の洗濯用香り付け剤「ハミングフレア アロマビーズ」発売を前に、出演する新テレビCMがお披露目。撮影は出産の「ちょっと前」だったという。いい香りが広がる現場に「テンションがとても高くなりまして、幸せに満ちたような神秘的な空間で印象に残ってます」と話した。

育児に追われる日々は、1日に2度洗濯機を回すことも。「どれだけ前向きにできるか。子どもたちとたたんだりするのを、疲れる時間にするのか、共同作業できるハッピーな時間にするのかは私の問題でもある」と、家事も心の持ちようを大切にしている。

前夜は緊張でうまく寝付けなかった。「そういう時に子が夜泣きして、どうやったら寝てくれるんだろう。明日、大切な日なのにと。半分、泣きそうだった」と包み隠さない。だが「クッションに横たわったらアロマビーズが香って、（夜泣きは）元気な証拠だって思えた。気持ちが安らぐのを体験できました」と、香りで前向きになれた実体験を明かした。【鎌田良美】