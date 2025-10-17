ジャーマンシェパードさんの素敵な「お留守番」の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で186万回再生を突破し、「ほのぼのした」「お行儀いい…」「ええとこの子や」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：実家のおばあちゃんに犬を預けた結果、晩ご飯の時に…あまりにも尊い『まさかの光景』】

おばあちゃんに犬を預けたら…

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」の投稿主さんは、ジャーマンシェパードの『維桜（こはる）』さんと暮らしています。維桜さんは、警察犬訓練所を卒業したという立派な経歴の持ち主です。

この日、投稿主さんは家を空けることになりました。そこで登場したのは、投稿主さんのお母さん。維桜さんにとっては、優しいおばあちゃんです。おばあちゃんは同じ敷地内に住んでいるため、朝から維桜さんを預けて出かけたそう。

しばらくは玄関前で投稿主さんを待っていた維桜さんですが、夕食の準備が出来ると、意気揚々と食卓の椅子に座ったといいます。

犬と一緒に晩酌！？

投稿主さんは、見守りカメラで2人の様子を観察してみることにしました。すると、そこに映っていたのは、優雅に「串焼きディナー」を楽しむおばあちゃんと維桜さんの姿だったのです…！

ビールが欠かせないおばあちゃんは、維桜さんに小さな小さなグラスを差し出します。そこに入っているのはチキンスープ。一緒に乾杯をして、まるで晩酌のように串焼きを堪能していたといいます。

一方、維桜さんもお行儀よく串焼きを食べさせてもらっていたとか。肉に夢中で枝豆を残してしまうこともありましたが、とっても素敵なディナーになったようです。

即帰宅する姿にホッコリ♡

食後は再び玄関前に鎮座していた維桜さんですが、しばらくすると眠ってしまったといいます。その間に、投稿主さんが帰宅。維桜さんは、大喜びで部屋中を駆け回って出迎えたそうです。

投稿主さんと会えたことで大満足したのか、そそくさと玄関から飛び出して帰宅したという維桜さん。お留守番は苦手だけれど、おばあちゃんとのディナーは毎回楽しんでしまう維桜さんなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「皆さんに愛されるこはちゃんを見て温かい気持ちになりました」「何ですか？？この幸せで平和な空気感は？」「こーゆう晩酌したいわぁ」など沢山の反響がありました。

YouTubeチャンネル「シェパード維桜さん日記」には、維桜さんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

