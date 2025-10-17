イタズラがバレて、飼い主さんに怒られてしまったダルメシアンのペグくんが、あからさまに不貞腐れる様子が可愛すぎると注目され、7.2万回以上再生されています。

投稿には「もうまるで人間だわ～！可愛いね～！」「本当、犬ってわかりやすいw」などのコメントが寄せられました。

【動画：『イタズラをした犬を叱った』結果→秒で許してしまう『子供のような態度』】

「やっちまった」

TikTokアカウント「@jillpeg」に投稿されたのは、一緒に暮らすダルメシアン兄弟のひとり、ペグくんのある日の様子です。

この日イタズラをしてしまったというペグくんは、ママさんに怒られてしまいました。

ソファの上にだらしない恰好で座るペグくんは、明らかに「やっちまった」という表情を浮かべながらママさんのほうにちらちらと視線を向けています。

大好きなママさんに怒られてしまい、まずいと思っているようです。

「目合わせたら終わりや」

ママさんが話しながら近づくと、「やばい」と言わんばかりに顔を逸らすペグくん。自分のイタズラでママさんが怒ってしまったと理解して、焦っているのでしょうか？

顔を逸らしたまま目線だけをママさんのほうへ向ける姿は、「とりあえず反省するフリしとこ」と言っているように見えます。

申し訳程度にママさんへお腹を見せて、反省しているアピールをしてみました。

それでも許してくれないママさんに、片方の後ろ脚を上げて降参！

「ママめっちゃ怒るやん、もうせんとこ…」と、項垂れるペグくんなのでした。

「俺関係ないけど」

怒られているペグくんの傍らにずっといたのは、お兄ちゃんのジルくん。仲良し兄弟ですが、イタズラをして怒られる弟を呆れた表情で見つめていました。

「やらんとけば良いのに…」とでも言いたげなジルくん。終始、「俺関係ないけど」というスタンスで、ペグくんとママさんの攻防を見守っていました。

兄弟で同じ家に住んでいても、ジルくんのほうがお兄ちゃんらしい性格です。

ちなみにペグくんは、お塩をぶちまけて怒られていたそう。食べてしまったら大変なので、ペグくんはもうイタズラしないように！

一連の様子に視聴者からは「人間みたいな座り方してる（笑）」「許される方法を知っている」などのコメントが寄せられました。まるで人間のようなペグくんの表情や仕草に、多くの視聴者がメロメロになってしまったようです。

TikTokアカウント「@jillpeg」では、ジルくんとペグくんのダルメシアン兄弟の可愛くて面白い日常を発信中。ダルメシアンファンの方にとってはたまらない内容が詰まったアカウントなので、気になる方はぜひ覗いてみてください。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ダルメシアン兄弟Jill&Peg」さま

執筆：かもい

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。