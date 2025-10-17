●きょう17日(金)は安定した晴天 山口市内は今年101回目の真夏日か

●あす18日(土)は昼前後～夕方頃中心に雨で雷を伴う所も

●週末の雨を境に一気に秋深まる 上着や布団等の準備を

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





前線や低気圧の雲が日本の東に遠ざかり、今朝の県内は高気圧の晴天エリアに入っています。

きょう17日(金)はこのあと日中にかけても安定した晴天が続きそうです。また、朝は少しヒンヤリ空気ですが、昼間は日ざしとともに気温上昇…山口市内では今年101回目となる30度に達する真夏日の可能性があり、昼間はまだ夏の名残を感じる汗ばむ陽気になりそうです。





一方で西からは次の低気圧や前線の雲が近づきつつあります。

あす18日(土)は、また天気がぐずつくタイミング…昼前後から夕方にかけてを中心に、一時的に大粒の雨となったり雷を伴う所もありそうです。





そして、この土曜日の雨は今度は季節変化の大きなターニングポイントとなります。雨を境に冷たい北寄りの風が吹き始めて、ガクッと気温が下がって、本来の秋本番らしい涼しい空気に包まれてきて、そのまま来週にかけて重ね着、厚手の上着なども度々活躍する日々となってきます。





県内のきょう17日(金)は安定した晴天。ほぼ雲が無い快晴の時間も多いとみています。週末以降の冷え込みに向けて、厚手の上着や、夜、おやすみの時の毛布や布団など、晴天を活用して準備を進めていきましょう。





朝はヒンヤリ空気に包まれていますが、きょう17日(金)日中の気温は27度前後から、山口市中心部は30度に達する真夏日の可能性があります。激しい気温変化に対応しやすい服装選びなど心がけましょう。





あす18日(土)土曜日は再び天気下り坂で、昼前後から夕方頃を中心に雷や強い雨の心配もあります。この雨のあとから、秋の涼しい空気が一気に流れ込んできます。日曜日はまだ少しにわか雨が残る所もありますが、週明けからはしばらく晴れ間の多い日々。しかし晴れても最高気温で23度くらいにとどまり、朝晩は上着なども活躍する冷え込みの日々となるでしょう。





なお、フィリピンの東の海上では、新たに台風に発達する可能性がある熱帯低気圧が発生していますが、今後、フィリピン北部から南シナ海に進んでいく予想で、日本列島への直接の影響はないでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

