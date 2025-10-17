◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日午前７時８分開始予定）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３連勝に導く２試合連続安打、８試合ぶりの本塁打に期待がかかる。

打撃で苦しんでいた大谷も少しずつ復調への光が見えてきている。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦、敵地・フィリーズ戦の４打席目で右前適時打を放ってから、３試合、今季ワースト１９打席連続無安打とブレーキだったが、１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦の４打席目に右前適時打を放ち、４試合、２０打席ぶりの安打をマークした。

前日１５日（同１６日）には今季の開幕後では初めてフリー打撃を敢行。推定飛距離１５０メートルの特大弾など３２スイングで１４本が柵越えと復調へ快音を響かせた。会見では「しっかりした打席をまずは送れるように、打席のクオリティーを高めていくというのがまず１番最初にやるべきこと」と静かに闘志を燃やしていた。

この日の試合前に取材に応じたベイツ打撃コーチは「どの打者もシーズンを通して浮き沈みがある。ムーキー（ベッツ）もそうだし、フレディ（フリーマン）も大谷もそうだ。彼は超人的な人間だけど、それでも浮き沈みはある。調子はいいときと悪いときがある。だけど彼の練習は素晴らしい。きのうの練習も素晴らしかった。彼は特別な選手だから決して侮ってはいけないと思う。だから彼が苦しんでいるとは言わない。足手に厳しく投げられていて、それでも一貫性を保っていると思う。彼の練習や準備の仕方も一貫している」と心配しなかった。