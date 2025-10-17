バドミントン元五輪代表でキャスターの陣内貴美子（61）が16日、自身のインスタグラムを更新。同郷・熊本出身のシンガー・ソングライターの森高千里（56）のコンサートに行ったことを報告した。

陣内は「先日、同郷の千里ちゃんのコンサートに行ってきました」とし「高校のバドミントンの後輩が千里ちゃんの幼なじみというご縁があって…今回、誘ってくれて…会場でTシャツ買って、速攻着替えて参戦 曲、歌声、トーク、パフォーマンス…最初から最後まで私の目は千里ちゃんに釘づけ…いや、千里ちゃんとファンの皆さんの一体感に釘づけになってました」と、意外な縁があることも明かした。

また「デビュー時からずっとそのままのキーで…スタイルも…輝くような笑顔も…全部ぜ?んぶ変わらず、『永遠のアイドル』という言葉がピッタリな千里ちゃん ファンの方の真っ直ぐで温かい千里愛もう最高すぎました」と感動。

さらに「そしてもう一つ感動したことが…コンサートの後、幼なじみと一緒に私も会えましたが、普通に熊本弁で話すのを見て、どんなに時を重ねても、友を大切にし、自然体で飾らない姿…ステージ上の彼女と同じくらい輝いていました」と、ステージ外での森高にも魅了された様子。2ショット写真も投稿し「千里ちゃん、写真撮ってくれてありがとう 同じ熊本県人で幸せだぁ」とつづった。

フォロワーからは「貴美子さんと森高さんがいらっしゃるおかげで、『火の国は美人が多いよね』って言ってもらえるんですよ」「お二人さん綺麗」「陣内さんも熊本なんすね」などの声が寄せられていた。