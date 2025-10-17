【メディヒール】韓国ベスコス1位受賞♡話題の「マデカッソシド パッド」で透明美肌へ

韓国発のダーマコスメブランド「メディヒール」が、VOCEの「2025年韓国ベスコス トナーパッド部門」で堂々の1位を受賞！美容業界で話題を集めている『マデカッソシド ブレミッシュパッド』は、乾燥によるくすみをケアしながら透明感のある肌を目指せる注目アイテムです♡忙しい朝や夜のスキンケアにもぴったりな、多機能パッドの魅力を詳しくご紹介します。

#メディヒール が誇る実力派トナーパッド

韓国国内外のビューティーアワードで累計65冠¹を誇る「メディヒール」。その代表作『マデカッソシド ブレミッシュパッド』が、美容誌VOCEで「2025年韓国ベスコス トナーパッド部門」1位を受賞しました。

ツボクサ由来の整肌成分「マデカッソシド³」を毛穴よりも小さい粒子に分解し、角質層までしっかりうるおいを届ける独自技術を採用。

乾燥によるくすみ*²や肌荒れをケアし、まるで透明感をまとったような素肌へ導きます。

#パッド 1枚で叶えるマルチケア♡

『マデカッソシド ブレミッシュパッド』は、部分パックにも拭き取り化粧水にも使える2wayタイプ。

忙しい朝は“拭き取り”で肌のキメを整え、夜は“部分パック”として乾燥が気になる箇所に集中ケア。

また、メイク前に使用すればファンデーションのノリがUPし、メイクもちも◎。毎日のスキンケアをより心地よくしてくれる、頼れる一品です♪

*1 メディヒール トナーパッド(8種)基準 2022年～2025年受賞累計（受賞詳細は韓国公式ホームページ記載）

*2 乾燥による

*3 整肌成分

VOCE受賞の人気アイテムで、くすみ知らずの素肌へ

乾燥やくすみに悩む方におすすめの『マデカッソシド ブレミッシュパッド』。100枚入り（170ml）で価格は3,190円（税込）。肌をやさしく整え、透明感あふれるツヤ肌をサポートします。

メディヒール独自の技術とツボクサ由来成分が生み出す高い実感力で、あなたのスキンケア時間がもっと特別に。毎日のケアに取り入れて、うるおいに満ちた素肌を手に入れてみて♡