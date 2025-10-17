タレントの梅宮アンナさんが16日、夫でアートディレクターの世継恭規さんと夫婦そろって食品メーカーのイベントに登場。がん治療と結婚を経験し、変化したという現在の心境を明かしました。

2人が出席したのは『「ヘルスケア Oisix」コラボミールキット発売記念イベント』。梅宮さんは、がんの治療をしている人と家族の食事サポートを目的としたミールキットでコラボ。約2か月間、商品開発に携わったといいます。

がん治療や結婚を経験した梅宮さんは「“人のためにご飯を作ろう”と思ったことが一度もなくて。主人と出会って、一緒に楽しくご飯を食べられたらいいなと思えた」と明かしました。続けて「本当にご飯得意じゃなかったんですけど、作っている時がすごく幸せ。幸せってこういうことなんだなとすごく思っています」と心境の変化があったといいます。

そんな梅宮さんに対し、世継さんは「お互い病人なので、食生活は朝からずっと大切。一日の糖質量とか全部はかっているので、そこのところは考えてくれている。アンナはハムエッグ食べてるけど僕の前には野菜と卵とハムがあるとか。“私はそんなに料理得意じゃないの”って言うけど、すごくおいしい」と日頃から工夫している料理を絶賛していました。

また、がん治療当時を振り返った梅宮さんは「抗がん剤をやっている時ってすごくしんどくて。その時に“主人と会ってたかったな”というのがすごくあって」と振り返り、「でも、すべての治療が終わった後に出会って通常の生活に戻れているので、このまま元気に過ごせたらいいかな」と明かしました。