「歴史的な結果だ」ブラジル撃破に貢献した23歳日本代表、さらなる飛躍に海外期待！「プレミアから誘いの声が…」
日本がブラジルを相手に歴史的な初勝利を収めたことは、世界で話題になった。守護神の鈴木彩艶が所属するパルマのメディアなら当然だ。
昨季、イタリアでの１年目で評価を上げた鈴木は、たびたびビッグクラブからの関心が報じられてきた。だが、日本代表GKはパルマ残留を選択。２年目の今季も不動のレギュラーを務めている。
地元紙『ParmaToday』は10月15日、「歴史的な結果だ」と、セレソンを下したことが鈴木の後押しになると報じた。
「３−２の逆転勝利は、ザイオンにとっても感情面で大きな弾みとなる。もっとモチベーションと高い水準を保ちたいという意欲で戻ってくるだろう。今季のスタートはスズキにとって簡単ではなかった」
「プレミアリーグからの誘いの声が大きかったにもかかわらず、彼はパルマ残留を選んだ。まずはウェストハム、次にナポリが彼を獲得しようと粘ったが、本人はシーズンが終わってすぐにもう１年残る意向をクラブに伝えた。彼の理想の成長計画において、パルマは重要なステージとなっているのだ」
さらに、同紙は「ニコラ・パバリーニと働けることが役立っている」と、コーチとの関係が鈴木の成長に役立っていると続けた。
「スズキはパバリーニの指示を聞き、助言を求め、練習が終わるたびに良かった点や改善点を分析している。肉体管理も徹底し、あらゆる細部に気を配って、食事に関しては非常に厳格だ。彼の筋肉構造に合わせてつくられたやり方があり、柔軟性向上のためのトレーニングを行っている」
「代表ではテニスボールを使って反射を鍛えている。パルマではそれに加えて違う重さのボールを使ったトレーニングを加えた。より軽いバレーボールのこともあれば、楕円のラグビーボールのこともある。手の使い方や技術向上に役立つエクササイズだ。様々な状況をシミュレーションし、ザイオンの役に立っている」
パルマは19日、セリエA次節でジェノアと敵地で対戦する。マラッシの愛称で知られるルイジ・フェラーリスは、イタリアには珍しいイングランド風のスタジアムで有名だ。
ParmaTodayは「代表戦を終え、スズキはリスタートの準備を整えている」と締めくくった。
「そして次は、ザイオンのお気に入りの行き先プレミアリーグにイタリアで最も近いスタジアム、マラッシでの一戦だ」
成長著しい23歳は、さらなる高みを目指している。ワールドカップを控える今季、イタリアでどこまで躍進できるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
昨季、イタリアでの１年目で評価を上げた鈴木は、たびたびビッグクラブからの関心が報じられてきた。だが、日本代表GKはパルマ残留を選択。２年目の今季も不動のレギュラーを務めている。
地元紙『ParmaToday』は10月15日、「歴史的な結果だ」と、セレソンを下したことが鈴木の後押しになると報じた。
「プレミアリーグからの誘いの声が大きかったにもかかわらず、彼はパルマ残留を選んだ。まずはウェストハム、次にナポリが彼を獲得しようと粘ったが、本人はシーズンが終わってすぐにもう１年残る意向をクラブに伝えた。彼の理想の成長計画において、パルマは重要なステージとなっているのだ」
さらに、同紙は「ニコラ・パバリーニと働けることが役立っている」と、コーチとの関係が鈴木の成長に役立っていると続けた。
「スズキはパバリーニの指示を聞き、助言を求め、練習が終わるたびに良かった点や改善点を分析している。肉体管理も徹底し、あらゆる細部に気を配って、食事に関しては非常に厳格だ。彼の筋肉構造に合わせてつくられたやり方があり、柔軟性向上のためのトレーニングを行っている」
「代表ではテニスボールを使って反射を鍛えている。パルマではそれに加えて違う重さのボールを使ったトレーニングを加えた。より軽いバレーボールのこともあれば、楕円のラグビーボールのこともある。手の使い方や技術向上に役立つエクササイズだ。様々な状況をシミュレーションし、ザイオンの役に立っている」
パルマは19日、セリエA次節でジェノアと敵地で対戦する。マラッシの愛称で知られるルイジ・フェラーリスは、イタリアには珍しいイングランド風のスタジアムで有名だ。
ParmaTodayは「代表戦を終え、スズキはリスタートの準備を整えている」と締めくくった。
「そして次は、ザイオンのお気に入りの行き先プレミアリーグにイタリアで最も近いスタジアム、マラッシでの一戦だ」
成長著しい23歳は、さらなる高みを目指している。ワールドカップを控える今季、イタリアでどこまで躍進できるか楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」