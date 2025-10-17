復調の大谷翔平がカギに ドジャースが地元ロサンゼルスで王手をかけるか



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月16日（木）（日本時間10月17日）MLBリーグチャンピオンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対ミルウォーキー・ブリュワーズ＠ドジャー・スタジアム＞

敵地アメリカンファミリー・フィールドで連勝を飾ったドジャース。ブリュワーズとのリーグチャンピオンシリーズは第3戦、ロサンゼルスに舞台を移して行われる。

リーグチャンピオンシリーズ第1、2戦を連勝したチームは8割以上の確率でワールドシリーズへ進出するというデータがあるため、圧倒的に優位に立った感のあるドジャース。

無傷で王手をかけるためには大谷翔平（31）のバットがカギになる。

フィリーズとのディビジョンシリーズから合わせて6試合で25打数2安打。打率は.080と大不振だが、第2戦では山本由伸（27）を援護するタイムリー安打を記録した。

リーグチャンピオンシリーズの前半はブリュワーズのマーフィー監督（66）の執拗な敬遠策もあり、まともにバットを振れなかったことも影響したと言えるだろう。

地元ロサンゼルスに戻ってのこの試合、大声援を受けながらの打席で結果を残したい。

そしてドジャースの先発はグラスノー（32）。

ポストシリーズでは先発・リリーフともに起用され、ここまで2試合あわせて7回⅔で無失点、10奪三振の好投を見せている。

好調時には試合を支配するかのような投球を見せるだけに、今回も力強い投球に期待がかかる。

ドジャースが無傷でリーグチャンピオンに王手をかけるか、それともブリュワーズが意地を見せるか。

野球ファン注目の試合は日本時間17日、午前7時8分にプレーボールを予定している。





