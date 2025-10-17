立憲民主党の野田佳彦代表は10月12日、横浜市で街頭演説を行った。野田氏は演説で「違いを乗り越えて一致点を見いだす。政治生命を懸けて調整する。野党が連携し、指名選挙で勝ちたい」と聴衆に訴えた。そして15日には野田氏と国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の藤田文武共同代表の3氏による党首会談が行われた。

自民党は7月の参院選で大敗し、10月10日には連立政権のパートナーだった公明党から連立離脱を通告された。

政治とカネの問題に自民党は消極的だったと公明党は国民に理解を求めた。新しく自民党総裁に就任した高市早苗氏の政治信条や理念に対する反発も少なくない。

何よりも国会は空転状態にあり、国民が最も求める物価高対策が全く進んでいない。今の自民党に不満を持つ有権者は相当な数に達するだろう。

ところが、である。自民党を下野させようと強い意欲を示す野田氏に対しても、国民は厳しい評価を下しているようなのだ。

なぜ人気がないはずの自民党に“権力闘争”を挑んで批判の対象になるのか、担当記者が言う。

「Xを見ると国民の不満がよく分かります。《最大の問題は、理念ではなく「反自民」という情念で動いている点》、《自民党を下野させる事だけを目的に連立するってのは、絶対にやってはならない》、《政策も理念も異なる他政党代表に票を集めようというのは、野党支持者からしたらとんでもない裏切りだと思います》……といった批判が次から次へと表示されます。野田氏は国民に有益な政策を実現するために政権交代を訴えているのではなく、自民党を野党に転落させることしか考えていない、と国民は反発しているのです。野党連合の理念や旗印を野田氏は持っていないという指摘だと考えられます」

国民と立民の“近親憎悪”

実際、「野田氏には理念がない」と受け止められても仕方のない発言もあった。冒頭で触れた横浜市での該当演説で「政権交代というのは予算の使い方を変えることにつながる」と聴衆に訴えた。

さらに演説が終わると野田氏は記者団に「十数年に一回の政権奪取のチャンスだ」と力を込めた。だが連立政権で何を実行するのか、野田氏が国民に明確なメッセージを発したとは言いがたい。

これでは「理念や大義名分は二の次。とにかく政権交代が最優先という姿勢は問題だ」と国民が野田氏を批判するのは当然だろう。

政治アナリストの伊藤惇夫氏は「野田さんは自民党政権を終わらせることを最優先にしていると考えられます。実は私も、その気持ちは分からなくはありません」と言う。

「ただし、手法が正しかったかは問われていいと思います。野田さんは『首班指名で書く名前は野田佳彦でなくても構わない』と呼びかけ、玉木さんの名前で野党を統一してもいい、との考えを明らかにしていました。立民は野党第一党です。『自分たちが譲歩すれば、野党結集に近づくはずだ』という読みがあったのでしょう。しかし、それは甘かったと言えます。なぜなら国民と立民の不和は一種の“近親憎悪”が原因であり、しかも昨日今日に始まった敵対関係ではないからです」

伊藤氏は「昭和の時代、民社党と社会党が対立した歴史を振り返ると、今の国民と立民が対立している理由がよく分かります」と指摘する。

民社党と国民民主党の共通点

「1960年、社会党右派が新党を結成し、民社党が誕生しました。民社党は全日本労働総同盟（同盟）つまり民間の労組を主な支持母体とし、社会党は日本労働組合総同盟（総評）つまり公務員の労組である官公労を主な支持母体としました。こうした分裂状態は問題が多いとの反省に立って80年代に日本労働組合総連合会（連合）が誕生したわけです。とはいえ、民間労組と公務員労組の対立、左派的な議員と右派的な議員の対立は根深く、連合が誕生しても融和することはありませんでした。右派と左派の対立は今も残っており、社会党から民社党が誕生したのと同じ理由から、立民から国民が誕生したのです。完全に価値観の異なる政党同士よりも、なまじ国民と立民は政治姿勢や支持母体に似たところがあるため、一度“近親憎悪”が生まれると不和が深刻なものになります。国民と立民の間に隙間風が吹く最大の理由だと言えるでしょう」（同・伊藤氏）

失われた30年という言葉がある。日本人の多くはバブル崩壊後、全く収入が増えなかった。一方で税金や社会保障費の国民負担率は5割に達することが確実視されている。

理念を示さない野田氏

「なぜ日本経済が30年間も停滞したのか、誰の責任なのかと言えば、これは自民党政権の失政が原因です。この期に及んで自民党政権の存続を許したら、日本の衰退は止まらなくなる可能性があります。そのため野田さんが政権交替を訴える気持ち自体は理解できます。しかし自民党政権のどこに問題があったのか、どういう政策を採れば日本が復活するのか、野田さんは方向性を明確にする責任があるはずです。野田さんは方向性を指し示し、『この方針に賛同する野党は集まってほしい』と呼びかけるべきでした。今、野田さんが行っている呼びかけでは、有権者がネット上で『理念なき野合』と批判するのは仕方ないでしょう」（同・伊藤氏）

野田氏は「十数年に一回の政権奪取のチャンス」と今が非常事態であることを強調し、安住淳幹事長は「理念のすり合わせは後の協議で可能だ」と訴えている。

だが政治学者など一部の専門家や識者は「1993年に誕生した非自民・非共産連立政権、つまり細川護熙内閣には、しっかりとした理念があった」と反論している。伊藤氏も同じ考えだという。

理念が存在した細川内閣

「始まりは1988年に発覚したリクルート事件でした。政治とカネの問題を巡って有権者の政治不信が高まり、1992年に自民党の副総裁だった金丸信氏に対するヤミ献金が発覚して有権者の不満は頂点に達します。93年に社会党、新生党、公明党、日本新党、民社党、さきがけ、社民連、民改連の8党による連立政権が誕生したのは、『政治改革を進める』という理念が存在したからです。逆を言えば、政治改革という理念が存在しなければ、8党の連立は実現しなかったでしょう。連立政権が実現した政治改革は本当の改革だったのか、今となっては疑問が残りますが、94年に細川内閣が『小選挙区比例代表並立制』を実現したことで連立政権の役割は終わりました。政治改革という結集軸を失った細川内閣は総辞職に追い込まれ、自民党、社会党、さきがけの3党が連立政権を組み、村山富市内閣が誕生したのです」（同・伊藤氏）

有権者からは立民の準備不足を指摘する声も多い。公明党が連立を離脱してから、慌てて野党に結集を呼びかけたように見えるからだ。自民党が少数与党になった時点で、立民は野党との緊密に連絡を取るべきではなかったのか──。

立民の野党共闘は“泥縄”との批判も

「立民内部でどんな動きが起きているのか、まだ明らかになっていない点が少なくありません。そのため軽々な評価は慎むべきでしょう。ただし、先ほど申し上げたとおり、国民と立民は“近親憎悪”の関係にあります。そのため、自民党が少数与党に転落した時点で、2党が水面下で協議を始めるのは難しかったかもしれません。そして公明党が連立離脱を発表し、慌てて立民が動いたかのように有権者が受け止めたのは理解できます。大きな政変に野田さんが対応できていない部分があるのかもしれません」（同・伊藤氏）

