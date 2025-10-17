ちゃんみなプロデューサー

4月にデビューした7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が大ブレークしている。音楽プロデューサーでラッパーのSKY−HI（日高光啓、38）がエグゼクティブプロデューサー、ちゃんみな（27）がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション番組「No No Girls」から誕生した個性派ぞろいだ。

【写真】セクシーな衣装で熱唱も…圧倒的なカリスマ、「HANA」をプロデュースする女性ラッパー

デビューシングル「ROSE」と7月発売の2ndシングル「Blue Jeans」はいずれもビルボード “JAPAN HOT 100”で初登場1位を記録。文字通りチャートを席巻した。続く「BAD LOVE」「My Body」もホットな話題を呼んでいる。

エグゼクティブプロデューサーのSKY−HI

そもそもHANAの誕生ストーリー自体が前例のないものだったという。オーディション番組に詳しい音楽ライターがこう話す。

「ちゃんみながプロデュースする新しいガールズグループは、身長、体重、年齢で“NO”と言われた人々を集め、歌唱力や個性、人生経験を重視するという画期的なコンセプト。オーディション名は“自己否定”してきた過去を乗り越え、“NO”を“YES”にする想いが込められていました。応募は世界各国から7000人以上という大反響でした」

YouTubeの再生回数は「ROSE」が現在4820万回、「Blue Jeans」は2460万回。同公式チャンネル登録者数は早くも150万人に達している。

「日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から、2024年4月にデビューしたME：IのYouTube公式チャンネル登録者は72万人ですが、それをあっという間に超えてしまったわけです。ヒップホップ系男性グループNumber_iの98万人と比べても、HANAの人気ぶりが分かります。同様のオーディション企画『Nizi Project』から20年にデビューしたNiziUは229万人ですが、それを追い越すのも時間の問題でしょう」（同ライター）

HANAは日本出身のCHIKA（チカ）、NAOKO（ナオコ）、YURI（ユリ）、MOMOKA（モモカ）、KOHARU（コハル）、MAHINA（マヒナ）、韓国出身のJISOO（ジス）からなる7人組。それにしても人気の理由は何なのか。

MOMOKAとCHIKA

スポーツ紙記者が改めて振り返る。

「『No No Girls』自体、画期的なオーディションでした。K−POP系のオーディション番組は歌唱力、ダンス力が試されるのはもちろん、加えてビジュアル面が非常に重視されます。それに比べ、自身も『NO』と言われ続けてきたプロデューサーのちゃんみなの方針で、体重や体型は評価の対象にしないことを宣言していました。ただ、メンバーのMOMOKA はMI：Iを生んだ『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の元練習生でしたが、ビジュアル面は申し分ないものの惜しくも挫折。そのMOMOKAが4月11日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』でME：Iと並んでお互いのデビューを喜び合っていたのがドラマチックでしたね」

ちゃんみなは「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の第7回にSPトレーナーとして出演し、当時からMOMOKAに注目していたという。

「MOMOKAは脱落後、他のガールズグループのオーディションにも参加していたようですが、ちゃんみなの強い引きでHANAのデビュー組に選ばれたと聞いています。MOMOKAのガールクラッシュぶりはハンパなく、むしろME：IではなくHANAの方が合っていますね」（前出のスポーツ紙記者）

HANAの人気を支えるもうひとつのポイントはCHIKAだという。オーディション番組関係者が明かす。

「爆発的な声量を誇るCHIKAは、その体型から何度もオーディションに落ちてきた人生でした。だが、それを真正面から評価し自信に繋がるコメントで励ますちゃんみなの温かい視線が、視聴者を感動させたのです。デビュー後のCHIKAは自信に満ち溢れ、バラエティー番組でも元バレーボール部員だったことを告白。『ラッキラッキラッキー！』と声出しを披露して、陣内智則ら出演者を爆笑させました。オーディション番組ではいつも自信なさげに見えたCHIKAのポジティブな豹変ぶりと、彼女を応援したちゃんみなとの“師弟愛”が泣かせます」

HANAを生んだ「No No GIRLS」は“外見がいい子”であることや“完璧なビジュアル”を求める社会への「否」を意味しており、Z世代的な価値観を体現しているという。

「番組内ではメンバーたちが自らの弱さや失敗を隠さずに語り、悔しさと価値観の衝突、そして再生、デビューへのプロセスをドキュメント的に見せており、従来のアイドル像を覆すものでした。長らくK−POPガールズグループがアピールしてきた“強さ”と“美しさ”、坂道系らJ−POP系ガールズグループの“可愛らしさ”とは異なり、矛盾を抱えた自己を肯定する女性像を前面に押し出したことにファンは共鳴しているのだとも言えます。

HANAの大ブレークは偶然の産物ではなく、努力や清純を掲げてきた旧来のアイドル神話へのアンチテーゼでもあるのでしょう。ちゃんみなから『絶対に口パクは禁止』と厳命されているのでステージも真剣で迫力があります。そのことも他のアイドルとは違う大きな魅力ですね」（前出のオーディション番組関係者）

“NO”と言われ続けてきたHANAが新しい時代への扉を開こうとしているようだ。

デイリー新潮編集部