衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。10月12日（日）の放送回では、5日放送の『「大改造！！劇的ビフォーアフター」×「ポツンと一軒家」5年半ぶりの合体2時間スペシャル！』に続き、フランスのポツンと一軒家へ。

冒頭で地図にフランスが表示されると、パネラー林修が「先週、ビフォーアフターでリフォームした上に、フランスでポツンと一軒にも伺いましたけれど、それじゃ取材経費の元が取れないので。もう一軒やらないと…」と推測。MC所ジョージが「まさか前回の人からの紹介？」ときくと、林は「でも、それ以外にツテがないと思うんですよ」と、スペシャルに登場した南仏アルプスのミシュラン一つ星の「ポツンと一軒家」オーベルジュのシェフからの紹介を言い当てた。

今回訪ねるのは、ミシュランシェフが鶏肉を仕入れているという養鶏農家。シェフが「ここ（ミシュランオーベルジュ）より、もっとポツンとしてるよ」と太鼓判を押す場所へは、シェフ自らがハンドルを握る四輪駆動車で案内してくれたが、未舗装のガタガタ道と落石の危険すらある険しい道のりに、捜索隊は悲鳴を上げる。道中、野生動物「シャモア（アルプスカモシカ）」にも遭遇した。

ようやく到着した捜索隊を笑顔で迎えてくれたのは、この養鶏場のご主人（54歳）と、コロンビア人の妻（49歳）。2人はアルプス山脈の南端、標高1200mにある約1ヘクタールの土地に4棟の養鶏場をセルフビルドし、約2000羽の「青い足」と呼ばれる特別な品種の鶏を放し飼いで飼育している。山の斜面という過酷な環境が、「ポツンと一軒家」シェフのような星付き料理人をも唸らせる、弾力のある美味しい肉質を生み出しているのだそう。

夫妻が養鶏を始めたのはわずか7年前。それまでご主人はスペインのバルセロナで化粧品会社の営業部長、妻は歯科衛生士として、それぞれ成功したキャリアを築いていたという。しかし2010年代に世界を襲った金融危機で2人は職を失い、ご主人の故郷フランスのニースへと戻ることを余儀なくされた。

資格を持つ妻は、フランスですぐに仕事を見つけたが、ご主人は2年もの間、思うような仕事に就けず、その間に親戚が遺した荒れ放題の土地（現在の養鶏場の場所）を開拓し、自営業として鶏の飼育を始めることを決意。60年放置された荒地の環境を4年の歳月をかけて整え、独学で養鶏を始めた。そんな夫を妻は「尊敬する」という。

夫婦の住まいは養鶏場から3キロ離れた、祖父が42年前に建てた家。そこで捜索隊は、夫妻が愛情を込めて育てた鶏を使った、特別な料理をご馳走になった。

生き物の世話に休みはなく、夫妻はもう2年間も旅行に行っていないという。その最後の旅は、妻の故郷コロンビアでの結婚式だった。そんな多忙な日々の中、2人は「1年の半分をフランスに住んで、半分はコロンビアに住みたい」と8年後を目標にした、リタイア後の夢を語る。

夢の二拠点生活までもうひと踏ん張り。当分は旅行にも行けないが、アルプスの山で鶏を育てる毎日がきっと、2人の幸せな第2、第3の人生へ繋がっていくことだろう。

ゲストに市川右團次と平塚日菜を迎えた南仏アルプス回は、10月12日に放送されたバラエティ番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）で紹介された。