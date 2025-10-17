ファンがあえて推しに“喝”な気持ちを伝える、愛の叱咤激励トークバラエティー「推し主総会」（おしぬしそうかい）の放送が決定！放送は10月24日（金）25時5分〜25時34分 日本テレビ（関東ローカル）にて。

「推し主総会」は企業が行う株主総会のごとく、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。愛しすぎている“推し主”だからこそ気づける“推し”のウイークポイント、そして更なるパワーアップにつながるポイントを“推し”と“推し主”が直接ぶつけあう！

第1回となる今回はLDHの7人組ダンス＆ボーカルグループ・PSYCHIC FEVER（サイキック・フィーバー）がファン約40人の前に登場。リアルなファンだから推しに伝えたい！物言う推し主によるPSYCHIC FEVERへの愛の改革提案とは!?

推し主総会を仕切る議長には長谷川忍（シソンヌ）、推し主のご意見を最大限サポートする「推し主様サポーター」的な役割を持つサブMCにさや香、推し主ご意見番として推し活レジェンド目線で切り込むのはオカリナ（おかずクラブ）、柏木由紀、たかし（トレンディエンジェル）。

＜番組概要＞

■チーフプロデューサー 石村修司

■プロデューサー 清家未来

■演出 前田大輔

■制作協力 ZION

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/oshinushi/

■X @oshinushisoukai

番組推奨ハッシュタグ #推し主総会