10月17日（金）25時05分〜25時34分 日本テレビ（関東地区ほか）にて放送の「脚本家X」。

この番組は、芸能人が執筆した脚本を映像化したドラマを見て、書いた人物を想像しながら次なるスター脚本家を見つけ出していく「脚本家発掘バラエティー」。

“脚本家X”に課したルールはたった一つ、番組側が指定した舞台をテーマに脚本を書くこと。今夜の放送では、【オフィス】をテーマにした2本のショートドラマをお届けする。

1本目のタイトルは「派遣魔法使い みく」。おっちょこちょいな社員ばかりの会社に突如現れた派遣社員みくは“魔法使い”!? 社内のトラブルをどんな風に解決していくのか？先が読めない展開が続く！

劇団ひとりは「世界観があった！」、蓮見翔は「やさしい作品でした」と独特の作風に惑わされ、予想は思わぬ方向に…。

2本目のタイトルは「残業の夜、社内ふたりで…」。見終わった直後に猪狩蒼弥が「本気でふざけたらこうなるのか！」と思わず口にしたコミカルな作品。

大人なオフィスラブストーリーかと思いきや、徐々に様子が一変！見たことのない仕掛けの連続…新タイプの広告系ドラマとは!?

さらに、“脚本家X”本人がスタジオに登場。Xの正体は、堀田茜が「まじか〜！」と驚きを隠せない意外な人物だった！

【出演者】

MC：劇団ひとり

スタジオゲスト：猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、蓮見翔（ダウ90000）、堀田茜

