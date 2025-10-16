チャンピオンが日本発のプレミアムゴルフブランド「HONMA」とコラボ 本間ゴルフの過去のタグラインをフィーチャー
ヘインズブランズ ジャパンが運営する「チャンピオン（Champion）」が、日本発のプレミアムゴルフブランド「HONMA（本間ゴルフ）」との初のコラボレーションコレクションを10月18日に発売する。両ブランドの直営店舗と公式オンラインストアで取り扱う。
コラボでは、HONMAが以前掲げていたタグライン 「THE WORLD RENOWNED “HONMA”」をフィーチャー。チャンピオンの「リバースウィーブ®（REVERSE WEAVE®）」製法を採用し、裏起毛素材「リバースウィーブ® 11.5オンス テリーフリース（REVERSE WEAVE® 11.5oz. Terry Fleece）」を使用したクルーネックスウェットシャツ（1万8700円）、ジップフーデッドスウェットシャツ（2万900円）、スナップスウェットシャツ（2万900円）、スウェットパンツ（1万6500円）の全4型を展開する。
カラーは、ジップフーデッドスウェットシャツとスナップスウェットシャツはオックスフォードグレー、ブラック、ネイビーの3色を用意。クルーネックスウェットシャツとスウェットパンツはオックスフォードグレー、ブラック、ネイビー、オートミールの4色を揃える。
