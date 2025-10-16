石原さとみがハミングフレア発表会に登壇　産後初の公の場で「緊張して眠れませんでした」

花王が手掛けるファブリックケアブランド「ハミングフレア」が、新製品「ハミングフレア アロマビーズ」（本体 260g 770円前後、つめかえ 520g 1410円前後 ※編集部調べ）を11月1日に発売する。併せて、新製品発表会を開催し、同ブランドイメージキャラクターを務める俳優の石原さとみが登壇。第2子出産後初の公の場となり、緊張感のある中、新製品を使った感想やCM撮影時の思い出などについて語った。

花王は独自の調査から、家事の中でも洗濯に対して、「手間をかけたくない」「あれこれ考えたくない」「失敗したくない」といった理由から、“好意度”がここ十数年で大きく低下していると分析。一方で、「洗たく物がよい香りだと、普段面倒と感じる作業が楽しみになる」といった声もあるとした。こういったことから、同ブランドは「お洗たくをゴキゲンに変える新提案」をテーマに掲げ、香りに焦点を当てた新製品を発売する。

花王 ファブリックケア事業部長 岩田毅氏は「これからの花王は洗濯を助けるだけでなく、顧客のポジティブな毎日をサポートしたい」と語る。その想いを体現する新製品は、衣類の香りを楽しみたい人に提案。ビーズ型の洗たく用香りづけ剤の「フローラルスウィート＆ローズ」と「フラワーハーモニー＆ライトムスク」の2種の香りを展開し、普段の洗濯に加えるだけで香りを楽しむことができるという。

石原は、発表会に赤いドレスで登場。新製品について、「洗濯機を開けた瞬間に香りがして、お花畑のような華やかな空間になりました。バスマットに使ったのですが、子ども達が喜んでバスマットの上で飛んだりしてました」と、日常の一コマを披露。加えて、「子どもたちもいるので、汚れや抗菌、消臭などを気にしています。洗濯は1日に1回だけではないので、やっていて前向きになれるかどうかが大切だと思います」と面倒になりがちな家事のポイントについても語った。柔軟剤は「タオルカバーやクッションカバーなどに使います。家にはブランケットがたくさんあるのですが、ふかふかを保てるように心がけています」という。

現在放送されている新CMについて、「現場はアロマビーズの香りで満たされていて、撮影スタッフも含めみんながご機嫌だったのが印象的でした」と語った。最後に「この発表会が産後初の公の場の登壇となりました。昨晩緊張して眠れなかったのですが、寝る時にクッションカバーからアロマビーズが香り、ポジティブでリラックスした気持ちになれました。新製品は、ふとした瞬間に生活を豊かにしてくれる商品だと実際に使ってみて感じました。ごきげんになりたい、そんなあなたにおすすめです」と締め括った。

◾️ ハミングフレア アロマビーズ

発売日：2025年11月1日（土）

