ヨウヘイ オオノが日本画家の森夕香とコラボ　梅ヶ丘で開催するポップアップでアイテムを販売

「ヨウヘイ オオノ（YOHEI OHNO）」が、京都を拠点に活動する日本画家の森夕香とのコラボレーションポップアップを世田谷区梅ヶ丘のコンセプトストア「フェアンヴェー（fernweh）」で開催する。開催期間は10月18日から26日まで。

森は2015年にパリ国立高等美術学校派遣交換留学を経験した後、2016年に京都市立芸術大学大学院修士課程日本画専攻を修了。自身の体験や感覚を元に「身体」と「環境」の境界を探り、両者が流動的に変化し続ける様子を日本画の技法を用いて描いているほか、土地への取材として植物の写生を始めたことをきっかけに、植物の身体性から着想を得た絵画作品も制作している。

ポップアップではコラボアイテムや、ヨウヘイ オオノの2025年フォールコレクションのアイテムを展開する。コラボアイテムは、森が制作した中国古代の神話に登場する「伏羲（ふぎ）と女媧（じょか）」という2人の男女の「尾」が絡み合うようなグラフィックを配したドレス（17万500円）とメッシュトップ（2万8600円）を用意。そのほか、森の作品の展示販売も行う。

◾️コラボレーションポップアップ

開催期間：2025年10月18日（土）〜10月26日（日）

営業時間：13:00〜18:00

定休日：水・木（他、不定休あり）

会場：fernweh

所在地：東京都世田谷区梅丘1-33-9 モンド梅ヶ丘ビル201