歌手でタレントの松田ゆう姫（37）が16日、自身のSNSを投稿。近所に住むタレントとの2ショットを披露した。

これは16日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後10・00）で初対面を果たしたもの。松田ゆう姫が「いつか、お店を開きたい。お母さんとお店を開きたいなって話はしていて、ガチで物件は探しました。何料理とか全くジャンルは決まっていないから、とにかくいろんな料理に挑戦して決めて行こうかな」と、将来、母の女優・松田美由紀と店を開くのに向けての料理を披露。

この日は自宅で「友達からもらったケニアのレシピ本でトライしてみようかな」と3品を作り、そこにタレントの菊地亜美が試食にやって来たもの。菊地は「めっちゃ家近くて、歩いて10分ぐらいでした。会っているかもしれないですよね」と言うと、松田も「近すぎないですか？10分…お互い気付いていないみたいな…」と、ご近所さんだったことに驚いていた。

自宅のカウンターでアフリカ料理に舌鼓を打った菊地は「これお店レベル」と絶賛。菊地が「お母さまも結構、お料理されてる？」と聞くと「よく人をめちゃくちゃ呼んで、100人くらい呼んで、それを2人で料理していたの。買い出しも全部やって」と説明。「それをやっていたから料理をするのが当たり前だし、振る舞うのが好きなのかも」と語った。

スタジオで松田は物件について「具体的になると難しいなと思うんで、間借りとか、夜だけとか。そういうのが見つかると言いな」と言うと、嵐の櫻井翔は「是非やっていただきたいですよ。全面的に夜会の名前使っていただいて」と後押ししていた。