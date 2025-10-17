米ツアー・BMW女子選手権

女子ゴルフの米ツアー・BMW女子選手権が16日、韓国・パインビーチ ゴルフリンクス（6785ヤード、パー72）で開幕した。初日からいきなりホールインワンが飛び出し、1800万円の超高級車をゲットした米女子ゴルファーに、ネット上では「嘘でしょ?!」「凄いぞ」と衝撃が広がった。

好ショットで車をゲットしたのは23歳ルーシー・リー（米国）だった。インスタートの13番パー3。放った一打はグリーンでワンバウンド。そのままコロコロと転がりカップに吸い込まれた。入ったことを確認すると、興奮するキャディーと抱き合って喜び合った。

BMW公式サイトによると、パー3の8番、13番、15番にホールインワン賞が設置されており、各ホールで最初にホールインワンを達成した選手に副賞が贈られる。13番ではプレミアム電気自動車セダンの「BMW i7」が賞品だった。BMW日本公式サイトによると、メーカー希望小売価格（税込）1806万円の高級車だ。

LPGA公式インスタグラムとXが実際の映像を公開。ミラクルショットに衝撃が広がり、海外ファンからは「凄いぞルーシー!!!」「素敵！」「ウソでしょ?! 嬉しいな！」「ファンタスティックだ」「Wow やったね!!!」、と驚きと喝采の声が寄せられていた。

同ツアーは初日を終え、リーは1イーグル、4バーディー、1ダブルボギーの68で回り、4アンダーで22位タイに。日本勢からは先週プレーオフの末、2位となった勝みなみ、竹田麗央、畑岡奈紗、馬場咲希、山下美夢有、岩井明愛、吉田優利、岩井千怜が出場。8バーディー、1ボギーの65で回った竹田が日本勢トップの4位タイにつけた。



（THE ANSWER編集部）