細田守監督『おおかみこどもの雨と雪』『時をかける少女』など4作品、金ローで4週連続放送！
細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』の11月21日公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）で、11月7日から4週連続で細田守監督作品が放送されることが決定した。またこの4週は、毎回『果てしなきスカーレット』の特別映像や特別情報（公開記念開催のイベント情報等）を届ける。
【写真】宮崎あおいが“おおかみこども”の母である主人公・花に 『おおかみこどもの雨と雪』場面写真ギャラリー
1週目の11月7日には、細田監督のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」の第1回作品『おおかみこどもの雨と雪』、2週目の14日には、初めて興行収入50億円を突破した大ヒット作『バケモノの子』、最新作公開の当日、21日には、細田監督の最大ヒット作である前作『竜とそばかすの姫』を放送。そして最終週となる28日には、細田監督作品の原点とも言えるフリーになって初の監督作品『時をかける少女』を放送する。
11月7日放送『おおかみこどもの雨と雪』は、独立してフリーとなった細田守監督のオリジナル長編アニメーションの第2作。細田監督が所属するアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」が設立されて初めての作品となる。
恋した男がたまたま“おおかみ男”だった1人の女性が、恋愛・結婚・出産・子育てを通じて成長する姿と、2人の間に生まれる2人の“おおかみこども”「雨」と「雪」の姉弟が、特別な生い立ちが故に悩み、傷つきながらも、自分の生きる道を見つけて自立していく姿を描いた、母と子の感動物語。
声の出演は、“おおかみこども”の母である主人公・花を宮崎あおい、その夫となる“おおかみおとこ”を大沢たかお、“おおかみこども”の姉・雪の少女期を黒木華が。雪の小学校の担任・田辺先生の声を、その後細田守作品に数多く参加、最新作『果てしなきスカーレット』にも出演する染谷将太が演じる。花の近所に住み、なにかと気にかけてくれる老人・韮崎の声は菅原文太が演じている。
11月14日放送『バケモノの子』は、前作『おおかみこどもの雨と雪』から3年後に公開された。本作は、初めて興行収入50億円を超え、2015年に公開された邦画ではNo.1の大ヒットを記録。
バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちの棲む異世界での修行と冒険、リアルな渋谷の街を舞台にした壮大なアクション、そして親子の絆やヒロインとの淡い恋愛など、子どもから大人まで、楽しめる冒険活劇となっている。
声の出演は、主人公・九太（きゅうた）の少年期を、前作『おおかみこどもの雨と雪』でも主人公の花の声を担当した宮崎あおい、成長した青年期の声を染谷将太が務める。九太の師匠である“バケモノ”の男・熊徹（くまてつ）の声は、最新作『果てしなきスカーレット』でもスカーレットの父親の国王役で出演している役所広司が演じる。また、九太の同級生のヒロイン・楓（かえで）の声を広瀬すず、熊徹の悪友の“バケモノ”多々良（たたら）役を大泉洋、同じく熊徹の悪友・百秋坊（ひゃくしゅうぼう）をリリー・フランキー、“バケモノ”の世界の長老・宗師（そうし）役を津川雅彦、熊徹のライバル・猪王山（いおうぜん）を山路和弘、その息子の一郎彦（いちろうひこ）の少年期を黒木華、青年期を宮野真守が務めるなど、錚々たる豪華なキャスティングも話題となった。
11月21日放送『竜とそばかすの姫』は、母親の死により、心に大きな傷を抱えた女子高校生の主人公が、もうひとつの現実と呼ばれる50億人が集うインターネット上の仮想世界「U（ユー）」で大切な存在を見つけ、悩み葛藤しながらも懸命に未来へ歩いていこうとする勇気と希望の物語。コロナ禍の真っただ中にあった2021年に公開されたにも関わらず、興行収入66億円を記録、現在まで細田作品最大のヒットを記録している。
声の出演は、主人公の女子高校生・すずに、本作が声優初挑戦のシンガーソングライターの中村佳穂。本作ではセリフだけでなく“歌の力”が重要なファクターだっただけに、細田監督が「歌を大事にしていて、歌からも愛されているということ。歌との距離が近い。そういった意味で唯一無二な人」と絶賛する彼女が抜てきされた。
すずの幼なじみで女生徒の憧れ“しのぶくん”役は、新海誠監督の『君の名は』（2016）でも声優を務めた俳優の成田凌。熱血男子の“カミシン”役には『おおかみこどもの雨と雪』以来、細田作品ではおなじみの染谷将太。校内の人気者“ルカちゃん”役には、モデル・俳優の玉城ティナ。すずの親友“ヒロちゃん”役には、本作が声優初挑戦の音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと幾田りら。すずの父親役には『バケモノの子』以来、本作で3作連続出演する役所広司。
11月28日放送『時をかける少女』は、細田監督がフリーになって初めて手掛けた長編映画。原作は筒井康隆が1965年に発表したSF小説で、これまで沢山の映像作品が作られてきた。中でも1983年に公開された、原田知世主演で大林宣彦が監督した映画は大ヒットを記録、今でも“青春映画の金字塔”として高い人気を誇っている。本作はその大林版の約20年後、2006年を舞台とした新たな物語であり、主人公の紺野真琴は、芳山和子の姪である。
主役の紺野真琴の声を演じているのは、俳優デビューを果たしたばかりで、公開当時16歳だった仲里依紗。本作での演技で一躍脚光を浴びた。転校生・間宮千昭の声も前年デビューしたばかりの俳優・石田卓也。原作の主人公であり、真琴の叔母・芳山和子の声を俳優・原沙知絵が演じる。脚本は、本作から3作連続で細田監督とタッグを組む、奥寺佐渡子（『八日目の蝉』、『国宝』）。
アニメ映画『おおかみこどもの雨と雪』は11月7日21時（放送枠30分拡大）、『バケモノの子』は同14日21時（放送枠30分拡大）、『竜とそばかすの姫』は同21日21時（放送枠35分拡大）、『時をかける少女』は同28日21時（放送枠35分拡大）、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送（いずれも本編ノーカット）。
※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】宮崎あおいが“おおかみこども”の母である主人公・花に 『おおかみこどもの雨と雪』場面写真ギャラリー
1週目の11月7日には、細田監督のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」の第1回作品『おおかみこどもの雨と雪』、2週目の14日には、初めて興行収入50億円を突破した大ヒット作『バケモノの子』、最新作公開の当日、21日には、細田監督の最大ヒット作である前作『竜とそばかすの姫』を放送。そして最終週となる28日には、細田監督作品の原点とも言えるフリーになって初の監督作品『時をかける少女』を放送する。
恋した男がたまたま“おおかみ男”だった1人の女性が、恋愛・結婚・出産・子育てを通じて成長する姿と、2人の間に生まれる2人の“おおかみこども”「雨」と「雪」の姉弟が、特別な生い立ちが故に悩み、傷つきながらも、自分の生きる道を見つけて自立していく姿を描いた、母と子の感動物語。
声の出演は、“おおかみこども”の母である主人公・花を宮崎あおい、その夫となる“おおかみおとこ”を大沢たかお、“おおかみこども”の姉・雪の少女期を黒木華が。雪の小学校の担任・田辺先生の声を、その後細田守作品に数多く参加、最新作『果てしなきスカーレット』にも出演する染谷将太が演じる。花の近所に住み、なにかと気にかけてくれる老人・韮崎の声は菅原文太が演じている。
11月14日放送『バケモノの子』は、前作『おおかみこどもの雨と雪』から3年後に公開された。本作は、初めて興行収入50億円を超え、2015年に公開された邦画ではNo.1の大ヒットを記録。
バケモノの男と孤独な少年の奇妙な師弟関係を軸に、バケモノたちの棲む異世界での修行と冒険、リアルな渋谷の街を舞台にした壮大なアクション、そして親子の絆やヒロインとの淡い恋愛など、子どもから大人まで、楽しめる冒険活劇となっている。
声の出演は、主人公・九太（きゅうた）の少年期を、前作『おおかみこどもの雨と雪』でも主人公の花の声を担当した宮崎あおい、成長した青年期の声を染谷将太が務める。九太の師匠である“バケモノ”の男・熊徹（くまてつ）の声は、最新作『果てしなきスカーレット』でもスカーレットの父親の国王役で出演している役所広司が演じる。また、九太の同級生のヒロイン・楓（かえで）の声を広瀬すず、熊徹の悪友の“バケモノ”多々良（たたら）役を大泉洋、同じく熊徹の悪友・百秋坊（ひゃくしゅうぼう）をリリー・フランキー、“バケモノ”の世界の長老・宗師（そうし）役を津川雅彦、熊徹のライバル・猪王山（いおうぜん）を山路和弘、その息子の一郎彦（いちろうひこ）の少年期を黒木華、青年期を宮野真守が務めるなど、錚々たる豪華なキャスティングも話題となった。
11月21日放送『竜とそばかすの姫』は、母親の死により、心に大きな傷を抱えた女子高校生の主人公が、もうひとつの現実と呼ばれる50億人が集うインターネット上の仮想世界「U（ユー）」で大切な存在を見つけ、悩み葛藤しながらも懸命に未来へ歩いていこうとする勇気と希望の物語。コロナ禍の真っただ中にあった2021年に公開されたにも関わらず、興行収入66億円を記録、現在まで細田作品最大のヒットを記録している。
声の出演は、主人公の女子高校生・すずに、本作が声優初挑戦のシンガーソングライターの中村佳穂。本作ではセリフだけでなく“歌の力”が重要なファクターだっただけに、細田監督が「歌を大事にしていて、歌からも愛されているということ。歌との距離が近い。そういった意味で唯一無二な人」と絶賛する彼女が抜てきされた。
すずの幼なじみで女生徒の憧れ“しのぶくん”役は、新海誠監督の『君の名は』（2016）でも声優を務めた俳優の成田凌。熱血男子の“カミシン”役には『おおかみこどもの雨と雪』以来、細田作品ではおなじみの染谷将太。校内の人気者“ルカちゃん”役には、モデル・俳優の玉城ティナ。すずの親友“ヒロちゃん”役には、本作が声優初挑戦の音楽ユニット「YOASOBI」のikuraこと幾田りら。すずの父親役には『バケモノの子』以来、本作で3作連続出演する役所広司。
11月28日放送『時をかける少女』は、細田監督がフリーになって初めて手掛けた長編映画。原作は筒井康隆が1965年に発表したSF小説で、これまで沢山の映像作品が作られてきた。中でも1983年に公開された、原田知世主演で大林宣彦が監督した映画は大ヒットを記録、今でも“青春映画の金字塔”として高い人気を誇っている。本作はその大林版の約20年後、2006年を舞台とした新たな物語であり、主人公の紺野真琴は、芳山和子の姪である。
主役の紺野真琴の声を演じているのは、俳優デビューを果たしたばかりで、公開当時16歳だった仲里依紗。本作での演技で一躍脚光を浴びた。転校生・間宮千昭の声も前年デビューしたばかりの俳優・石田卓也。原作の主人公であり、真琴の叔母・芳山和子の声を俳優・原沙知絵が演じる。脚本は、本作から3作連続で細田監督とタッグを組む、奥寺佐渡子（『八日目の蝉』、『国宝』）。
アニメ映画『おおかみこどもの雨と雪』は11月7日21時（放送枠30分拡大）、『バケモノの子』は同14日21時（放送枠30分拡大）、『竜とそばかすの姫』は同21日21時（放送枠35分拡大）、『時をかける少女』は同28日21時（放送枠35分拡大）、日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送（いずれも本編ノーカット）。
※宮崎あおいの「崎」は「たつさき」が正式表記