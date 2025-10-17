佐々木希、“黒髪”にイメチェン 「透明感すごい」「女神降臨」と反響
女優の佐々木希が16日、自身のインスタグラムを更新。髪を黒くしたことを報告し、ファンから「透明感すごい」「女神降臨」といった称賛の声が寄せられている。
【写真】“黒髪”にイメチェンした佐々木希をもっと見る
佐々木は投稿で「少し前に、新たな作品のため、髪が暗くなりまして。ようやく黒髪の自分に慣れてきた しばらくはこの髪色でいきます」とコメント。カップを手に自然な笑顔を見せるショットを公開した。
ナチュラルな雰囲気と透明感あふれる美しさに、ファンからは「黒髪もお似合いです」「黒髪だと透明感すごい」「女神降臨」「世界一可愛い」といったコメントが相次いでいる。
引用：「佐々木希」インスタグラム（＠nozomisasaki_official）
