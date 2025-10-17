広島東洋カープ・鈴木誠也との挙式を報告した畠山愛理

　MLBシカゴ・カブスに所属する鈴木誠也が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、妻で元新体操選手の畠山愛理との仲睦まじい2ショットを公開した。

　鈴木は今季、レギュラーシーズン32本塁打、103打点と活躍し、メジャー4年目にして自身初となるプレーオフに進出したが、地区シリーズの第5戦でブルワーズに惜敗し、敗退となった。

　ストーリーズに投稿された写真では、畠山が夫の背番号27が入ったスタジャンを着用。試合後とみられる本拠地のグラウンドで、鈴木と畠山が笑顔で顔を寄せ合い、写真におさまっている。

