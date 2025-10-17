カブス・鈴木誠也のインスタに妻・畠山愛理が登場
MLBシカゴ・カブスに所属する鈴木誠也が16日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、妻で元新体操選手の畠山愛理との仲睦まじい2ショットを公開した。
【写真】大谷翔平、鈴木誠也も！ 今年30歳を迎える有名人がすごい
鈴木は今季、レギュラーシーズン32本塁打、103打点と活躍し、メジャー4年目にして自身初となるプレーオフに進出したが、地区シリーズの第5戦でブルワーズに惜敗し、敗退となった。
ストーリーズに投稿された写真では、畠山が夫の背番号27が入ったスタジャンを着用。試合後とみられる本拠地のグラウンドで、鈴木と畠山が笑顔で顔を寄せ合い、写真におさまっている。
引用：「鈴木誠也」インスタグラム（＠seiya510127）
【写真】大谷翔平、鈴木誠也も！ 今年30歳を迎える有名人がすごい
鈴木は今季、レギュラーシーズン32本塁打、103打点と活躍し、メジャー4年目にして自身初となるプレーオフに進出したが、地区シリーズの第5戦でブルワーズに惜敗し、敗退となった。
ストーリーズに投稿された写真では、畠山が夫の背番号27が入ったスタジャンを着用。試合後とみられる本拠地のグラウンドで、鈴木と畠山が笑顔で顔を寄せ合い、写真におさまっている。
引用：「鈴木誠也」インスタグラム（＠seiya510127）