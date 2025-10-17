〈「熊だっ、啓子、鉄砲持ってきてもらえ」家のすぐそばにヒグマが…家族のため、まさかりを手に表へ出た男性の“顛末”〉から続く

戦前〜戦後の北海道の奥地では、ヒグマの気配を身近に感じて暮らしていた人間とヒグマの死闘が繰り広げられていた。民家のすぐそばにやってくるヒグマの恐怖などが克明に綴られた名著『羆吼ゆる山』（今野保著、ヤマケイ文庫）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／最初から読む）

【画像】荒れ狂う"手負いヒグマ"と対峙した男性の"その後"



エゾヒグマ（北海道斜里町） ©時事通信社

◆ ◆ ◆

おじさんはまさかりを熊の頭めがけて…

足音を殺して熊の背後に忍び寄り、鉞（まさかり）をそうっと頭上高く差し上げた。熊は己れの爪を打ち込んだ獲物に気をとられていて、後ろに迫ったおじさんには全然気がついていない。そろりと一歩前進したおじさんは、大きく振りかぶった鉞を思いっきり、熊の頭めがけて打ちおろした。ガツンと、したたかな手応えがして、鉞が撥ね返った。

サッと体を横にかわしたおじさんが、もう一度鉞を振り上げたとき、馬小屋の入口を離れた熊は目がくらんだようにぐるぐると回っていたが、そのまま沢なりに奥の方へ走り去っていった。馬を見ると、耳の後ろのたてがみから平首にかけて、鋭い爪で引き裂かれたのであろう、大きな傷が口をあけている。

幸いにも、馬栓棒にアオダモの丈夫な木を使っていたため、熊の重みでそれが折れず、小屋に入り込めなかった熊は、ついに馬を地面に引き倒すことができなかった。そこへ、銃を持った父や私たちが駈けつけたのである。

著者の父親は、ライフル銃を背に熊の足跡を辿っていった

私たちが学校に出かけた後で朝飯を終わらせた父は、ウインチェスターを背に熊の足跡を辿っていった。足跡に並行して点々と血が落ちていて、鉞の一撃によって熊が頭部にかなりの傷を負ったことは間違いないと思われた。川を渡ったとみられる辺りに血は落ちていなかったが、川から上がったとみられる箇所には、またもや小道伝いに点々と血の跡が続いていた。しばらく行くと、昔、造材山で木材の流送（りゅうそう）に使った堤の跡があり、そこは約3メートルほどの滝になっていた。滝の10メートルあまり手前の左側に大きな岩があって、小道はそこから左の斜面を登り、大きく右回りに滝の上へ出られるようになっている。大岩の手前から左のヒラに上がるべく足を踏み出したとき、父はふっと何かの異状を感じて足を停めた。そこには、今まで続いていた血の跡がなかった。

2、3メートル後退した父は、もう一度川岸を調べてみた。血のしたたりは大岩と川の間にある狭い岩棚を通り、堤の方へ行っていた。大岩の前を回って右へ少し進むと、滝が見えた。落下する水がドウドウと耳をつくほどの音をたて、滝壺では白泡が湧き返っていた。

その左側に、堤を造った時に使用したと思われる古材が、崩れたまま重なり合った状態で放置されていた。その古材の後ろは、滝から続く崖が断層の走りのようになっていて、上部の張り出した岩の下に低いテラス状の空間があるように見受けられた。薄暗いテラスの辺りは、傷ついた熊が身を隠すには絶好の場所だ。“あの古材の後ろに入っているな”と見極めをつけた父は、そっと大岩のところまで後退した。大岩の手前に立ったとき、古材の中の一本がわずかに動いたのが見えた。銃の安全装置を外した。

ウオーッと怒りの声を上げた熊が…

父が持ってきた銃は、自動五連の強力なライフル銃であった。弾丸はニッケル弾で、弾の先に銅の部分があり、獲物に命中するとその部分が炸裂して獲物の内部を大きく破壊するようにできていた。それはダムダム弾ともいう、非常に殺傷力のすぐれた種類の銃弾であった。

父は古材の後ろに目を送った。オーバーハング状に張り出した岩の下の暗がりには、うごめくものの影さえ確認できなかった。だが“あの陰に隠れているな”と見透かし、“よしっ、あの古材に一発、弾を撃ちこんでみよう”と決めた父は、肩付けしたウインチェスターの銃口を古材の一本に狙い定め、静かに引き金をしぼり上げた。

カーンと無煙火薬特有の乾いた音が山肌にこだまして、古材の一部がパッとはじけ飛んだ。ウオーッと怒りの声を上げた熊が、古材の陰に立ち上がったと見るや、一気に古材の山を跳び越えて父の目前に躍り出た。

カーンと、2弾目の銃声が走り、その直後、父は大岩の根方を回った。――と、目の前を、突風のような勢いで黒い塊りが走り抜け、川下の小柴の繁みへ消えていった。“川を渡るか、右の斜面を上るか”次の出方を窺いながら、父は銃を腰に引きつけて、熊が消えたボサヤブの方へ近寄っていった。

そのヤブの外れに太いヤチダモの大木が立っていた。“あのヤチダモのあたりか”父は落葉の緩斜面を足音を忍ばせてゆっくり上っていった。思った通り、ボサヤブを突っ切った熊は、ヤチダモの根元に坐り込んで、時おり体をグラリグラリと揺らしていた。

熊の真横に立った父は、立ち木の幹に銃身を依託して、熊の前足の付け根に狙点（そてん）を定め、拳下がりの銃把（じゅうは）を握った。距離は20メートルたらず。静かに時が流れ、銃声が峡谷を渡り、山肌深く消えていった。

熊は坐ったままの姿勢で首をめぐらし、父の方へ目を向けていたが、やがてゆっくりと身を傾けてドサリと横に倒れ、ときどき足を振っていたが、まもなく動かなくなった。近づいて見るまでもなく、熊は完全に息絶えていた。

「熊を撃ったんですか。この間から、窯の近くを歩いてウロウロしていたのがおったけれど、きっとそれですね」

倒れた熊をそのままにして緩斜面の上の小道に出た父は、右回りに道を辿って、滝の上から上流の二股の山裾にある二号の窯をめざして歩きだした。その窯では、高橋の息子二人が立て込みの終わった窯の口焚きをするため、昨夜は徹夜の仕事をしていたはずである。

二号の窯に着くと、昨日の朝から一昼夜にわたって焚き続けられた口火がすでに窯の中全体に回ったのであろう、2人はゴウゴウと燃える口火の熱さに顔をそむけながら口石を積んでいた。

「ご苦労さん。口焚きはもう終わったのか、早かったな」

「はい、おはようございます。鉄砲の音が聞こえていましたが、なにか撃ったんですか」

と兄の松男が聞いた。

「うん、熊を撃ってきたよ。手がすいたら手伝ってほしいと思って来てみたんだ」

「そうかも知れないな。今朝、お前の家の馬小屋を襲ってよ、馬を押えているところを親父が後ろから鉞で打って傷を負わせてしまったものだから、手負いのままではおけないと思って撃ったんだが、そのままにしてきたから、仕事がすみ次第、うちまで運んでくれないか」

「馬を襲ったって？ 親父が熊を？ それで、誰も怪我はなかったんですか。馬は大丈夫でしたか」

と口速に松男が聞いた。

「うん、首の所に少し傷はあるけど、大丈夫だ」

「それはよかった。ちょっと待っていて下さい、大急ぎで口石を積んでしまいますから」

松男は弟の建造を相手にすぐさま口石積みを終わらせた。そして片付けを後回しにした2人は、父とともに下山の途についた。

咲梅川の本流もこの辺りまでくると水量が少なくなって、ほんの小川程度の流れとなり、ここで二股に分かれる。上流に向かって右の支流は、炭出し小屋の後ろから少し進んだ所で、急に幅が狭くなってしまう。左の本流も1キロたらずで源流となり、それを上り詰めた向こうの山陰は急坂となって三石川に落ち込んでいる。

さて二号の窯を後にした3人は、滝の下に下ってヤチダモの根元に立った。熊は四肢を投げ出した格好で息絶えていた。調べてみると、右耳の下に鉞による傷があり、跳び上がった際の銃創は、右後足の付け根にあたって骨を砕き、貫通していた。

ボサヤブを突っ切った熊は、ヤチダモの根方に倒れ、そこで止（とど）めの弾を受けたのである。最後の弾は、左の脇腹、それも前足の付け根のところから入り右の腹に抜けていた。弾が貫通した穴は大きく荒れて、そこから内臓が垂れ下がっていた。

私が学校から帰った時には、肉になった熊は皆に分配され、皮はたっぷりと塩を塗られてナメシに出されるばかりになっていた。

これが、父が初めて撃った羆であった。

（今野 保／Webオリジナル（外部転載））