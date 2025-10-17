元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが１７日までに自身のＳＮＳを更新し、最新の衣装ショットを公開した。

インスタグラムに「ＮＨＫ Ｅテレ「出川哲朗のクイズほぉ〜スクール」 きのこのヒミツ 運動会のヒミツ ２週続けて出演させていただきました ＱｕｉｚＫｎｏｃｋの皆さんから出題されるクイズに答えながら楽しく学べました」とつづり、チェック柄のキャミソールトップとシースルー袖の組み合わせに淡いイエローのロングスカートを合わせたコーディネートを披露し、着用衣装のブランドも記載した。

また、「久しぶりに赤ジャージも着たよ」（原文ママ）とつづり、両腕を曲げて力こぶを作るような、元気で可愛らしいポーズをとったジャージ姿のショットをアップした。

この投稿には「たかみな可愛い」「美しいたかみな様」「みなみちゃんめっちゃ可愛い」「みなみちゃん綺麗だよー」「可愛くて魅力的」「本当に可愛いよなたかみな」「相変わらず、赤ジャージも結構似合いますな」「ＡＫＢ４８ＳＨＯＷを思い出す〜」といったコメントが寄せられている。