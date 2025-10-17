自民党と日本維新の会は１６日、連立政権樹立に向けた政策協議の初会合を国会内で開いた。自民・高市早苗総裁（６４）らと協議後、維新・藤田文武共同代表（４４）は「現状に対する価値観認識や国家観は高市氏と相当近しいものがある。信頼関係が一段上に進んだと感じた」とし、与党入りへ一歩前進したことをほのめかした。

高市氏について藤田氏は「相当な本気度は感じています。今日も『フルスペックの連立をお願いする』とおっしゃっていました」と評価。維新から閣僚を出す形での自維連立を、改めてプッシュされたと明かした。

会合では、維新が自民へ１２項目の政策を要求し、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなど基本政策の一致を確認。食料品の消費税率０％への引き下げと、企業団体献金の禁止では意見が折り合わなかった。

ただ、大阪府知事でもある維新・吉村洋文代表（５０）は「（政策一致の）絶対条件は副首都構想と社会保障改革」と説明。この日一致しなかった減税や政治とカネ問題に関しては「絶対条件」として挙げなかったため、譲歩の可能性もある。

協議は１７日も継続。維新は合意すれば、２１日の臨時国会で予定されている首相指名選挙で高市氏に投票する方針。藤田氏は連立について「２０日までにマルかバツを決める」と述べた。

衆院では自民会派が１９６議席で、維新会派の３５と合わせれば計２３１。自維連立が成立すれば、過半数２３３まであと２となる。自民は安定政権が築ける過半数超えを目指し、多数派工作を活発化させている。

自民・麻生太郎副総裁（８５）が、１５日に無所属議員の衆院会派「有志・改革の会」の北神圭朗氏に対し、首相指名選挙での高市氏への投票を要請。同会は維新を除名された３人を含む計７議員で構成。１６日に対応を協議したが結論は出なかった。会派として統一行動を取る方針だ。

高市氏自身も３議席持つ参政党・神谷宗幣代表（４８）と国会内で会談し、首班指名での協力を要請。神谷氏は記者団に対し「党内でもみ、最終的に決定する」と述べた。連立入りの話題はなかったという。