NPBでは16日、CSファイナルステージ第2戦の2試合が行われました。

セ・リーグは阪神とDeNAが白熱のシーソーゲームを展開。阪神は初回に森下翔太選手と佐藤輝明選手の連続2塁打、さらに大山悠輔選手の犠牲フライで2点を先制します。

ところが先発の才木浩人投手が、3回に蝦名達夫選手と佐野恵太選手に2塁打を浴びるなど同点に追いつかれると、4回には牧秀悟選手にソロ本塁打を打たれ勝ち越しを許します。

それでも打線は8回に四球と犠打などで1アウト1、2塁のチャンスをつくると、4番・佐藤選手が同点タイムリー。そして延長10回に先頭の中野拓夢選手がヒットで出塁すると続く3番・森下選手がサヨナラ2ランで勝負を決めました。

パ・リーグはソフトバンクと日本ハムが対戦。第1戦と同様に、両チームの先発による白熱の投手戦となりました。ソフトバンクの有原航平投手は6回無失点。日本ハムの福島蓮投手は8回途中まで無失点、3安打、10奪三振と力投します。するとソフトバンク打線は0-0で迎えた8回に、その福島投手から1アウト1、2塁のチャンスを作ると、代わって登板した上原健太投手から、柳田悠岐選手が先制3ランを放ちます。このリードをソフトバンクは守り切り、日本ハム打線を完封し連勝を飾りました。

セパ共にリーグ優勝を決めた阪神とソフトバンクが勝利。これで両チームはアドバンテージの1勝を含め3勝とし、日本シリーズ進出へ王手をかけました。