日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社は、軽商用車「クリッパーバン」をベースに、多目的な荷室アレンジが可能な新モデル「マルチラック」を発表した。

同モデルは、ラックや有孔ボード、専用ブラケットなどを備え、趣味や仕事、車中泊に対応できる装備を搭載。オプションのベッドマットには耐水・撥水性に優れたCORDURA®素材を採用し、快適な車内空間を提供する。発売は2025年11月27日、全国の日産販売会社を通じて行われる。

-車中泊ニーズにも呼応する多目的モデル-

日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ヶ崎市、社長：真田 裕、略称NMC）は14日、「クリッパーバン」をベースに、荷室スペースを目的に応じてアレンジしやすくしたモデル「マルチラック」を新たに設定し、日産の販売会社を通じて11月27日に発売すると発表しました。

クリッパーバン「マルチラック」（ベッドマット付車）

クリッパーバン「マルチラック」は、スチールラックと有孔ボード、それらに装着できる2種類の形状の専用ブラケット、そして、防汚性のある専用フロアを荷室に装備したモデルです。ラックやボードはオリジナルの有孔デザインとし、専用ブラケットの取付け位置や向きを柔軟に調整することができ、多目的に使用できます。また、市販品の汎用フックなどの取付けも可能で、趣味やレジャーのほか配達や移動販売など、幅広い用途に合わせて荷室をアレンジすることができます。さらに、耐水性、撥水性に優れたCORDURA®*1製の生地を採用し、脱着や装着位置の高さが4段階調整できるベッドマットをオプション設定し、車中泊仕様車としての使用も可能としました。有孔ボード、専用フロア、ベッドマットの色は、ナチュラルベージュのほかブラックも選択可能です。

今回、人気の高まる軽自動車の車中泊ニーズに呼応したモデルを市場投入することで、販売中の「セレナ」、「NV200バネット」、「キャラバン」と合わせて、車中泊仕様車シリーズのラインアップ拡充を図りました。

*1: CORDURA®はインビスタ社の登録商標です。

＜全国希望小売価格（消費税込み）＞

車種 駆動 エンジン ルーフ形状 ベース車グレード ミッション 価格（円） マルチラック 2WD R06A ハイルーフ GX CVT 2,106,500 R06Aターボ GXターボ 2,310,000 パートタイム

4WD R06A ハイルーフ GX 2,260,500 R06Aターボ GXターボ 2,464,000

クリッパーバン「マルチラック」 WEBカタログ：

http://www.autech.co.jp/sv/clippervan_multirack/index.html

リリース提供元：日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社